iPhone 17 Pro'nun Grafik Birimi Ne Kadar Güçlü? İşte Rakamlar

Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine güç veren A19 Pro yongasını tanıtırken grafik performansı ve yapay zekâ gücünde kayda değer bir artış sağlandığını vurgulamıştı. Telefonların kullanıcılarla buluşmasıyla birlikte ilk test sonuçları da gelmeye başladı.

Bu sonuçlar, A19 Pro’nun özellikle grafik odaklı testlerde geçen yılın A18 Pro’suna kıyasla önemli bir sıçrama yaptığını ortaya koyuyor. Apple çıtayı belirgin biçimde yükseltmiş olsa da Qualcomm ve MediaTek pek de geride değil; bazı alanlarda hâlâ iPhone’u geçmeyi başarıyor.

Apple A19 Pro GPU Performansı Nasıl?

iPhone 17 Pro Max, 3DMark’ın Wild Life Extreme testinden 6.557 puan aldı. Bu, geçen yıl iPhone 16 Pro Max’teki A18 Pro’nun 4.812 puanına kıyasla yaklaşık yüzde 35’lik bir artış anlamına geliyor. Yine de Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite’i (7.156) ve MediaTek’in Dimensity 9400’ü (7.003) Apple’ın açık ara öne geçmesini engelliyor.

Üstelik her iki şirketin de yeni işlemcileri önümüzdeki günlerde tanıtılacak. Apple’ın parladığı yer ışın izleme (Ray Tracing) oldu. Gerçekçi aydınlatma ve yansımaları zorlayan Solar Bay Extreme testinde 2.411 puana ulaştı.

Bu, A18 Pro’ya göre neredeyse yüzde 50 daha yüksek ve Dimensity 9400 (1.160) ile Snapdragon 8 Elite’in (1.277) epey ilerisinde. Steel Nomad Light testinde de benzer bir tablo var.

Apple A19 Pro, 2956 puana erişerek selefine göre yaklaşık yüzde 40’lık bir iyileşme kaydetti. Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 ise sırasıyla 2.599 ve 2.495 puanla biraz geride kaldı.

Tüm bu veriler, A19 Pro’nun Apple’ın son yıllardaki en büyük GPU kazanımlarından birini sağladığını gösteriyor. Her kıyaslamada zirveye çıkmasa da ışın izleme avantajı sayesinde iPhone 17 Pro ve Pro Max’i oyun ve yaratıcı işler için ciddi adaylar haline getiriyor.

Qualcomm ve MediaTek’in yeni lansmanlarına hazırlanmasıyla birlikte GPU yarışı daha da ilgi çekici hale gelecek.