iPhone 17 Pro'nun İşlemcisi Performans Testinde: Sonuçlar Şaşırtıcı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun süredir merakla beklenen iPhone 17 serisini eylül ayında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Lansman tarihi yaklaştıkça, yeni modellerle ilgili sızıntılar da artmaya devam ediyor. Son olarak, iPhone 17 Pro hakkında dikkat çekici bir detay daha ortaya çıktı.

Sektörel kaynaklar, mevcut cihazda kullanılacak olan A19 Pro işlemcisine dair performans test sonuçlarını paylaştı. Yonga setinin Geekbench platformunda elde ettiği skorlar, yeni nesil iPhone’un performansı ve işlem gücü hakkında önemli ipuçları veriyor.

A19 Pro, M4 Çiplerine Yakın Bir Performans Sunuyor

Aktarılanlara göre, iPhone 17 serisinin Pro modellerinde kullanılacak yeni A19 Pro, Geekbench 6 testlerinde dikkat çekici sonuçlar elde etti. İşlemci, tek çekirdek performansında yaklaşık 4.000, çok çekirdek performansında ise yaklaşık 10.000 puan almayı başardı. Bu sonuçlar, A19 Pro’nun özellikle tek çekirdekli işlemlerde, Apple’ın Mac cihazlarında kullandığı M4 işlemcisine oldukça yakın bir performans sunduğunu ortaya koyuyor.

Yeni yonga seti, ayrıca A18 Pro'ya göre tek çekirdekte yaklaşık %15'lik bir performans artışı vadediyor. Ancak çok çekirdek tarafında aynı başarıdan söz etmek mümkün değil. Zira A18 Pro’nun halihazırda bu alanda 10.000’e yakın puan elde ettiğini biliyoruz.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, A19 Pro’nun bu güçlü tek çekirdek performansını daha yüksek saat hızlarında çalışan yeni performans çekirdeklerine borçlu olacağını gösteriyordu. Bu nedenle Apple’ın, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine özel olarak buhar odacıklı bir soğutma sistemi kullanacağı söyleniyor. Bu sistem sayesinde işlemcinin ısı yönetimi daha verimli hale gelecek, böylece uzun süreli kullanımda performans düşüşü en aza indirilecek.

A19 Pro’nun oyun ve uzun süreli kullanım senaryolarında kayda değer bir performans artışı sunmayacağını ancak yeni iPhone serisi tanıtıldığında öğreneceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!