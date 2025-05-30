Apple'ın İşlemcisi A19 Pro Daha Çıkmadan Geride Kaldı

MediaTek'in yaklaşan Dimensity 9500 işlemcisinin, Apple'ın iPhone 17 serisinde kullanacağı A19 ve A19 Pro çiplerine kıyasla çok daha üstün bir performans ortaya koyduğu tespit edildi.

MediaTek ve Qualcomm gibi üreticiler, Apple'ın çiplerini geçmek niyetinde. Peki tamamen aynı üretim sürecinden geçen bu iki farklı çipin arasında ne gibi bir farklar var?

Apple M4 Çipi Bile Geride Bırakabilir

A19 ve A19 Pro'nun pil ömrüne öncelik veriyor. MediaTek ve Apple'ın çipleri her ne kadar TSMC'nin gelişmiş 3nm üretim süreci olan N3P, yani aynı üretim sürecinden geçecek olsa da MediaTek, tek çekirdekle M4 çipini bile aşabilceği ihtimaliyle gündemde.

Aslında kağıt üstünde bakıldığı zaman her şey MediaTek'in lehinde görünüyor. Weibo'dan gelen sızıntılar, Cortex-X930'un Apple'ın çiplerini geçebileceğini öne sürüyor. Ancak bu "üstünlük" kelimesi biraz muallakta.

Tüm bunlara rağmen, Dimensity 9500'ün performans çekirdeklerinin 4.00GHz gibi yüksek frekanslarda test edildiği ve karmaşık görevler için ARM'ın Ölçeklenebilir Matris Uzantısı (SME) desteğine sahip olacağı biliniyor.

Çip Verimliliğinden Feragât Edilme İhtimali Var

Aslında bu mücadele tamamen eşit şartlarda başlamıştı, ancak Cortex-X930'un performansı belirleyici olacak.

MediaTek ve Qualcomm gibi yonga üreticileri, uzun süredir Apple'ın kendi tasarladığı silikonların performans yeteneklerini aşmayı öncelik haline getirdi. Ancak bu hırs, genellikle çip verimliliğinin bir miktar düşmesiyle sonuçlandı. Diğer yandan Apple, genelde en yüksek ham gücü hedeflemek yerine pil ömrünü optimize etme eğiliminde.

Sizce kağıt üstünde daha üstün görünen MediaTek'in, Apple'ı geride bırakma ihtimali var mı, yoksa Apple bambaşka bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine mi çekecek? Yorumlarda buluşalım.