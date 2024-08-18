Apple'ın Acil Durum Sistemi, Bu Sefer Türkiye'de Hayat Kurtardı: iPhone Sahibi Telefonu Sayesinde Ölümden Döndü!

Apple'ın ilk olarak 2022 yılında kullanıma sunduğu uydu destekli acil durum sistemi, dünyada adeta ölümle burun buruna gelen birçok kullanıcının hayatını kurtarmaya devam ediyor. Sistem son olarak, Türkiye'deki bir iPhone kullanıcısının yaşadığı kaza sonrası vakit kaybetmeden destek ekiplerine ulaşmasını sağladı. Detaylar haberde.

iPhone Cihazlarındaki Kaza Algılama Sistemi, Kullanıcının Destek Ekiplerine Hızlıca Ulaşmasını Sağladı!

Sosyal medyada gündem olan bir paylaşıma göre, Türkiye'de birkaç gün önce şehir merkezine uzak bir noktada sürüş esnasında otomobiliyle kaza yapan bir iPhone sahibi, büyük çarpışmadan sadece ufak sıyrıklarla kurtuluyor. Kullanıcının iPhone'u, kazadan sadece birkaç saniye sonra kolluk kuvvetlerine ve acil sağlık ekiplerine otomatik olarak bir uyarı mesajı gönderiyor.

Olay yerine hızlıca intikal eden destek ekipleri, kazada yaralanan yolculara yönelik ilk müdehaleleri gerçekleştiriyor ve ardından yararıların hastaneye ulaştırılmasını sağlıyor. Söylenenlere göre, iPhone tarafından 112’ye yapılan çağrıda sürücünün tam koordinatları ve sağlık durumunu bildiriliyor. Hatta ekiplerin kazazedeyi bulana kadar iPhone'un çağrıyı kapatmadığı da aktarılan bilgiler arasında.

Konuyu X platformu üzerinden takipçilerine aktaran ve kendini iPhone sahibinin arkaşı olarak tanıtan kullanıcı, gönderisinde, "İleride bu telefonu almak için büyük bir tercih sebebi olacak benim için. Tekelci görünen sistemi yüzünden hiç sıcak bakmadığım bir telefona, bir hayatı kurtardığı için minnettar kaldım. Teşekkürler.” ifadelerini kullanıyor.

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