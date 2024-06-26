AirPods Sahiplerini Sevindiren Haber: Güncelleme Geldi!

Apple, AirPods modelleri için yeni bir firmware güncellemesi yayınladı. iPhone'ların aksine AirPods'lara gelen güncellemeleri manuel olarak yükleyemiyorsunuz. AirPods'larınız şarj olurken, Wi-Fi'ye bağlı bir iPhone, iPad veya Mac ile eşleştiğinde kendini otomatik olarak güncelleyecek.

Yeni AirPods Yazılım Güncellemesi Çıktı

AirPods'lar için yayınlanan yazılım güncellemelerinde herhangi bir sürüm notu paylaşılmadığı için detayları bilmiyoruz. Daha önce yayınlananlar ile benzer şekilde hata düzeltmeleri ve çeşitli iyileştirmeler sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Güncelleme sonrasında AirPods modellerinin güncel sürüm numaraları şu şekilde;

- AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C): 6.5.8 (6F8)

- MagSafe Şarj Kutusu (Lightning) ile AirPods Pro (2. nesil): 6.5.8 (6F8)

- AirPods Pro (1. nesil): 6A326

- AirPods (3. nesil): 6A326

- AirPods (2. nesil): 6A326

- AirPods Max: 6A326

- AirPod'lar (1. nesil): 6.8.8

AirPods sürüm numarası nasıl kontrol edilir? sorusunun cevabı basit: Ayarlar > Genel > Hakkında yolunu takip ettikten sonra AirPods'a tıklayarak firmware sürümü bölümünden kulaklığınızda yüklü sürümü görebilirsiniz.