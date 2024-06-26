AirPods Sahiplerini Sevindiren Haber: Güncelleme Geldi!
Apple, AirPods modelleri için yeni bir firmware güncellemesi yayınladı. İşte güncelleme sonrasındaki sürüm numaraları ve nasıl yükleneceğinin detayları!
Apple, AirPods modelleri için yeni bir firmware güncellemesi yayınladı. iPhone'ların aksine AirPods'lara gelen güncellemeleri manuel olarak yükleyemiyorsunuz. AirPods'larınız şarj olurken, Wi-Fi'ye bağlı bir iPhone, iPad veya Mac ile eşleştiğinde kendini otomatik olarak güncelleyecek.
Yeni AirPods Yazılım Güncellemesi Çıktı
AirPods'lar için yayınlanan yazılım güncellemelerinde herhangi bir sürüm notu paylaşılmadığı için detayları bilmiyoruz. Daha önce yayınlananlar ile benzer şekilde hata düzeltmeleri ve çeşitli iyileştirmeler sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Güncelleme sonrasında AirPods modellerinin güncel sürüm numaraları şu şekilde;
- AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C): 6.5.8 (6F8)
- MagSafe Şarj Kutusu (Lightning) ile AirPods Pro (2. nesil): 6.5.8 (6F8)
- AirPods Pro (1. nesil): 6A326
- AirPods (3. nesil): 6A326
- AirPods (2. nesil): 6A326
- AirPods Max: 6A326
- AirPod'lar (1. nesil): 6.8.8
Sahte AirPods Nasıl Anlaşılır? Tespit Etme Yöntemleri
Sahte AirPods nasıl anlaşılır? Bu rehberimizde sahte AirPods tespit etme yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte pek çok kullanıcının merak ettiği detaylar!
AirPods sürüm numarası nasıl kontrol edilir? sorusunun cevabı basit: Ayarlar > Genel > Hakkında yolunu takip ettikten sonra AirPods'a tıklayarak firmware sürümü bölümünden kulaklığınızda yüklü sürümü görebilirsiniz.