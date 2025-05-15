Apple, AirPods Pro 3 İçin Kolları Sıvadı! Şirket Farkında Olmadan Duyurdu

Kablosuz kulaklık dünyasında kritik bir gelişme yaşandı. Bir süredir sessizliğini koruyan teknoloji Apple, AirPods Pro 3 modeli için geri sayıma geçti. Öyle ki cihazın geliştirilme sürecinde olduğuna dair bilgi, resmen teknoloji devinden geldi.

AirPods Pro 3 İçin Geri Sayım Başladı

Apple, yazılım güncellemelerinde yaptığı bir değişiklikle teknoloji gündemini bir anda sallamayı başardı. X platformunda yaptığı paylaşımlarla bilinen Aaron Perris, firmanın yayımladığı yeni bir yazılımda “AirPods Pro 2” ifadesinin yerine “AirPods Pro 2 veya sonrası” ibaresinin eklendiğini ortaya çıkardı. Bu küçük değişiklik, şirketin üçüncü nesil AirPods Pro için yazılımsal hazırlıklara başladığının sinyali.

Aslında daha önce AirPods Pro 3 ile ilgili birçok iddia gelmişti ancak bu kez doğrudan Apple tarafında yapılan bir güncelleme olması, teknoloji dünyasında dikkat çekti. Özellikle yazılımda AirPods Pro 2’den sonraki modeller için özel bir referans eklenmesi, yeni nesil kulaklığın tanıtımının yakın olduğunu gösteriyor.

Sektör kaynaklarına göre Apple’ın haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2025 etkinliğinde yeni AirPods Pro 3'ü duyurabileceğini öne sürüyor. Tabii bu kesin değil. Yani eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte de tanıtılabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? AirPods Pro 3 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.