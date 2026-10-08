Xiaomi'den 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Turbo 6 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu arada cihaz yüksek batarya kapasitesine de sahip olacak.

Redmi Turbo 6 Max'te Hangi İşlemci Bulunacak?

İddiaya göre Redmi Turbo 6 Max gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırıyor.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 3.73 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Redmi Turbo 6 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni telefonu 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Turbo 5 Max'te 9.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Önceki model ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Turbo 6 Max'te 100W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

Redmi Turbo 6 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 6 Max'in 2027 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Turbo 5 Max, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Redmi Turbo 6 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Redmi Turbo 5 Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Turbo 6 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Redmi Turbo 6 Max'in yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenleme gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir.