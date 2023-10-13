Apple'a Takip Cihazı AirTag Yüzünden Dava Açıldı: Cinayetleri Kolaylaştırıyor!

UWB teknolojisini kullanarak anahtar gibi küçük eşyaları bulmaya yardımcı olan takip cihazı AirTag, Apple'ın başına dert açtı. Piyasaya çıktığı ilk günden beri takip edilme konusunda tehlike saçtığı iddia edilen cihaz, yeni bir davanın konusu oldu.

Apple'ın bu konuda yeteri kadar önlem almadığı düşünüldü ve birden fazla mağdurun hakkının savunulması için şirkete toplu dava açıldı. Peki davanın ayrıntıları neler? İşte haberimizin devamı...

Cinayetlere Aracılık Ediyor!

Apple AirTag; anahtar, cüzdan, sırt çantası ve valiz gibi eşyaların takip edilmesi ve kaybolduğunda kolayca yerinin bulunabilmesi amacıyla üretilmiş bir takip cihazı. Ancak cihazın bu zamana kadar birçok kez esas amacı dışında kullanıldığını gördük.

İnsanların eski eşlerini veya sevgililerini takip etmek için AirTag'i kullandığına ve hatta bu yollarla cinayet işlediklerine bile şahit olduk. ABD'de yaşayan birçok mağdur, daha önce bu konuda Apple'a dava açmıştı.

Apple ise kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak seri numarası geliştirdi ve cihazın bu tür olaylarda kullanılmaması için yazılım güncellemesi yaptı. "Bilinmeyen Aksesuar Algılandı" özelliğini geliştirerek insanların takip edilmelerini engellemeye çalıştı.

Ancak mağdurlar bu önlemleri yeterli bulmadı ve AirTag cihazının insanları takip etmek için değil, insanların kişisel eşyalarını bulmalarına yardımcı olmak için üretildiğini hatırlattı.

Sonuç olarak; Apple'a birden fazla mağduru temsil etmesi için toplu dava açıldı. Şirketin bu davaya yanıt vermek için 27 Ekim'e kadar süresi var.

Peki siz AirTag'in amacı dışında kullanılması konusunda Apple'ın aldığı önlemleri yeterli buluyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.