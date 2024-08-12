Apple Akıllı Gözlük Hazırlığında! İşte Yeni Bilgiler

Apple Vision Pro ilk çıktığı dönemde tüm teknoloji dünyasının ana gündemi haline gelmeyi başardı ancak günümüzde birçok kişi adını bile zikretmiyor. Etkileyici bir deneyim sunabilen bu ürün hem uygulamaların yetersiz olması hem de yüksek fiyatı nedeniyle şu anda son kullanıcı açısından vazgeçilmez bir ürün değil.

Apple konusundaki analizleri ile tanınan Mark Gurman tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre Apple, Vision Pro konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Daha önce ilk detaylarını paylaştığımız uygun fiyatlı Vision Pro ve ikinci nesil Vision Pro'nun yanı sıra bir akıllı gözlük geliştirildiği belirtiliyor.

Yeni Vision Pro ve Apple Akıllı Gözlük Yolda!

Uygun fiyatlı bir Vision Pro'nun gelmesi şart çünkü 3499 dolarlık fiyat etiketi son kullanıcı için oldukça yüksek. Şu anda inanılmaz derecede düşmüş olan Vision Pro satışlarını gelecek yılın başında piyasaya süreceği uygun fiyatlı versiyonu ile hızlandırmayı planlayan Apple hali hazırda piyasada olan modelin ikinci versiyonunu da geliştiriyor.

İkinci nesil Vision Pro'nun neler sunacağını ve hatta uygun fiyatlı versiyonda maliyetleri düşürmek için nelerden taviz verileceğini şu anda bilmiyoruz. Ancak analistlerin beklentileri 1500 doların altına inemediği sürece Vision Pro'nun niş bir ürün olarak kalmaya devam edeceği yönünde.

Uzun süredir iddialar ile gündemde olan Apple akıllı gözlük konusunda nihayet sevindirici haberler gelmeye başladı. Bu yılın başlarında ilk bilgileri paylaşayan Gurman teknoloji devinin Ray Ban Meta rakibi bir ürün üzerinde çalışmaya devam ettiğini dile getiriyor. Apple'ın akıllı gözlük üzerinde çalışması oldukça önemli zira kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşması şaşırtıcı olmaz.