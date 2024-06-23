Biri Sizi İzliyor Olabilir! Meta'nın Akıllı Gözlüğü Artık Daha Fazla Kayıt Yapacak

Meta, Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerindeki video kayıt süresini genişlettiğini duyurdu. Bu güncelleme, ürünün çekiciliğini artıran dahili kameranın kullanımını daha işlevsel hale getiriyor.

Meta'dan Ray-Ban Gözlüklerine Güncelleme

Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerin yazılım sürümü 6.0, Mayıs ayının sonunda duyurulan bir dizi yeniliği getiriyor. Bu güncelleme, Calm ve Amazon Music gibi yeni özelliklerin yanı sıra video kayıt süresini artırma özelliğini de içeriyor.

Dijital Trendler'in belirttiği gibi, Meta önceden video kayıt süresinin artırılacağını duyurmamıştı. Güncelleme ile artık video kayıt süresi 3 dakikaya kadar çıkabiliyor, önceki 60 saniyelik sınırlamadan üç kat daha fazla.

Ancak bazı kullanıcılar bu seçeneği henüz göremediklerini belirtiyorlar, bu da güncellemenin iOS uygulaması aracılığıyla önce dağıtıldığını veya sınırlı bir şekilde sunulduğunu gösterebilir.

Ray-Ban Meta kullanıcıları için bu güncelleme, video kayıt süresindeki artışın yanı sıra yeni özelliklerin getirilmesiyle ilgi çekici olabilir. Ancak güncellemenin tam olarak ne zaman herkese ulaşacağı konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Meta'nın bu adımı, akıllı gözlüklerin kullanıcı deneyimini iyileştirme ve rekabet gücünü artırma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu güncelleme ile ilgili daha fazla detay ve kullanıcı geri bildirimleri, Meta'nın yakın gelecekte yapacağı açıklamalarla netlik kazanabilir.