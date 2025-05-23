Apple Akıllı Gözlük Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Tarih
Akıllı gözlük dünyasını canlandırmayı başaran Ray-Ban Meta'ya Apple'dan rakip geliyor. İşte şirkete yakın kaynaklara göre Apple akıllı gözlük tanıtım tarihi!
Bugüne kadar birçok akıllı gözlük piyasaya sürülmüş olsa da, aralarında en başarılısı Ray-Ban Meta oldu. Halen satmaya ve güncellemeler ile yeni özelliklere kavuşmaya devam eden bu gözlüğe Apple'dan bir rakip geleceğini sizlere duyurmuştuk.
Ray-Ban Meta'ya Rakip: Apple Akıllı Gözlük
Bloomberg'in haberine göre Apple akıllı gözlüğünü 2026'nın sonuna doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Apple'ın gözlüklerinin Ray-Ban Meta ile benzer şekilde kamera, mikrofon ve yapay zeka yetenekleri içermesi bekleniyor.
Gözlükler fotoğraf çekebilecek, video kaydedebilecek, çeviri sağlayabilecek, adım adım yol tarifi verebilecek, müzik çalabilecek, telefon görüşmelerini kolaylaştırabilecek, kullanıcının gördükleri hakkında geri bildirim sunabilecek ve soruları yanıtlayabilecek. Ancak artırılmış gerçeklik yetenekleri dahil edilmeyecek.
Siri, gözlük deneyiminin önemli bir parçası olacak. Bu yılın sonuna kadar "büyük miktarlarda" prototip üretilmesi planlanıyor. Yine Bloomberg'e göre bir Apple çalışanı gözlüklerin Meta'nın gözlüklerine benzediğini, "ancak daha iyi yapıldığını" söyledi.
Artık Ağzınızı Açmanıza Gerek Yok: Meta Sizin İçin Konuşan Gözlük Yaptı
Meta'nın yapay zekası, Ray-Ban gözlüklerle birlikte Avrupa'da yedi yeni ülkede kullanıma sunuldu. Gözlüklerin en dikkat çekici yanı ise konuşur olması.
Meta'nın gözlükleri Meta Llama ve Google Gemini kullanıyor, ancak Apple kendi AI modellerini kullanacak. Sizin Apple tarafından üretilecek olan bu gözlükten beklentileriniz neler?