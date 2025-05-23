Apple Akıllı Gözlük Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Tarih

Bugüne kadar birçok akıllı gözlük piyasaya sürülmüş olsa da, aralarında en başarılısı Ray-Ban Meta oldu. Halen satmaya ve güncellemeler ile yeni özelliklere kavuşmaya devam eden bu gözlüğe Apple'dan bir rakip geleceğini sizlere duyurmuştuk.

Ray-Ban Meta'ya Rakip: Apple Akıllı Gözlük

Bloomberg'in haberine göre Apple akıllı gözlüğünü 2026'nın sonuna doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Apple'ın gözlüklerinin Ray-Ban Meta ile benzer şekilde kamera, mikrofon ve yapay zeka yetenekleri içermesi bekleniyor.

Gözlükler fotoğraf çekebilecek, video kaydedebilecek, çeviri sağlayabilecek, adım adım yol tarifi verebilecek, müzik çalabilecek, telefon görüşmelerini kolaylaştırabilecek, kullanıcının gördükleri hakkında geri bildirim sunabilecek ve soruları yanıtlayabilecek. Ancak artırılmış gerçeklik yetenekleri dahil edilmeyecek.

Siri, gözlük deneyiminin önemli bir parçası olacak. Bu yılın sonuna kadar "büyük miktarlarda" prototip üretilmesi planlanıyor. Yine Bloomberg'e göre bir Apple çalışanı gözlüklerin Meta'nın gözlüklerine benzediğini, "ancak daha iyi yapıldığını" söyledi.

Meta'nın gözlükleri Meta Llama ve Google Gemini kullanıyor, ancak Apple kendi AI modellerini kullanacak. Sizin Apple tarafından üretilecek olan bu gözlükten beklentileriniz neler?