Artık Ağzınızı Açmanıza Gerek Yok: Meta Sizin İçin Konuşan Gözlük Yaptı

Meta'nın sesli yapay zeka yardımcısı artık sadece birkaç ülkeyle sınırlı kalmıyor. Son alınan duyumlara göre, Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri artık Almanya, Belçika, Avusturya, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'da da aktif olarak kullanılabiliyor. Bu ülkelerdeki kullanıcılar artık cebinden telefon çıkarmaya bile gerek kalmadan gözlüklerine sorular sorabiliyor.

Gözlüklerin sunduğu en dikkat çekici özelliklerden biri de canlı çeviri. Bu sistem; dil bariyeri diye bir şey bırakmıyor. Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve İngilizce dilleri arasında anında çeviri yapılabiliyor. Sadece "Hey Meta, çeviriyi başlat" ya da "çeviriyi durdur" demek yeterli.

Diller arası geçiş yapmak isteyenlerin ise Meta View uygulaması üzerinden ayarlama yapması gerekiyor.

Meta Ray-Ban Gördüğünü Tanıma Özelliği

Geçen yıl Fransa, İtalya, İrlanda ve İspanya'da satışa sunulan gözlüklerde o dönem henüz "gördüğünü tanıma" özelliği bulunmuyordu. Bu yetenek çoktan ABD, Kanada ve Avustralya'da devreye girmişti.

Şimdi ise bu işlev yavaş yavaş Avrupa genelinde aktif hale geliyor. Artık kullanıcılar, gözlüklerinin baktığı şeylerle ilgili Meta AI'a sorular sorabilecek ve anında cevap alabilecek.

Avrupa pazarı bu tür teknolojik ürünler için oldukça cazip ama bir o kadar da karmaşık. Meta'nın ürünlerini Avrupa'da daha yaygın hale getirmek için uyması gereken epey sıkı kurallar var. Süreçteki zorlukların farkında olan Meta her şeye rağmen genişlemeyi gerçekleştirmekteki kararından vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Gelecekte Dil Bariyeri Ortadan Kalkabilir

İşin özü; teknoloji artık burnumuzun ucunda. Yakın gelecekte dil bariyeri diye bir şey muhtemelen olmayacak. Meta bu teknolojiyi geliştirip daha geniş bir çerçevede yayarsa teknolojide yepyeni bir deneyimin kapıları aralanır.