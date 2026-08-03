Apple'ın Akıllı Gözlüğü, Duruşunuzu Düzeltecek Özellikle Gelebilir

Apple'ın bir süredir akıllı gözlük üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ne var ki bu modeller henüz piyasaya sürülmek istenmiyor. Bunun iki temel sebebi var. İlki, kameraya sahip olacağı için sebep olabileceği gizlilik sorunlarını çözmek. Diğeri ise Apple'ın kendi cihazını sıradan akıllı gözlüklerden ayıracak gelişmiş özellikler eklenmeye ihtiyaç olduğunu düşünmesi.

Ortaya çıkan son bilgilere göre teknoloji devinin ileride tüketicilerle buluşturmayı planladığı akıllı gözlük tam olarak bir spor koçu gibi çalışacak. Özellikle de spor salonlarına ciddi vakit ayıranlar tarafından tercih edilmesini sağlayacak birçok özellik içerecek.

Apple'ın Akıllı Gözlüğünün Spor Özellikleri Neler Olacak?

Apple'ın yeni yayınladığı iş ilanının da desteklediği iddialara göre yeni akıllı gözlük, kullanıcının hareketlerini takip edecek, egzersizleri kapsamlı bir şekilde analiz edecek, antrenman sırasında geri bildirim verecek. Dahası, cihaz sizin duruşunuzu da tespit edecek. Spor salonlarındaki meşhur "O hareketi yanlış yapıyorsun" sözü de tarihe geçecek. Teknoloji devinin yeni cihazı, bir hareketin doğru yapılıp yapılmadığını anlayacak ve buna göre sizi yönlendirecek.

Şirketin bu fikirleri aslında yeni bir şey değil. Daha önce Vision Pro için de benzer planları vardı. Gelgelelim, Vision Pro pek hafif değildi. Bu tür planları hayata geçirmenin önünde ciddi teknik engeller vardı. O yüzden şirketin daha hafif bir akıllı gözlükte bunları uygulaması epey mantıklı görünüyor.

Cihazda yer alan sensörler sayesinde kaç tekrar yaptığınızdan egzersiz formunuza kadar size ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi sunabilir. Omurga ve duruşa hâkim olacağı için yanlış hareketleri tespit edip size uyarıda bulunabilir.

Diğer yandan teknoloji devi, bunu bir adım daha ileri taşıyarak omurganın doğal hizasının bozulmasını önlemenize yardımcı olacak şekilde kullanmaya imkân tanıyabilir. Tabii ki bu sorunu tamamen ortadan kaldırmaz ancak en azından başlangıç ve orta aşamada sorunu erken fark edip harekete geçmenizi mümkün kılabilir.

Apple'ın Akıllı Gözlüğünde Kamera Olacak mı?

Kamera, Apple'ın akıllı gözlüğü direkt piyasaya sürmemesinin önündeki temel sebeplerden biri. İnsanlar, üzerinde kamera yer alan bir cihazın sürekli kayıt yapmasından rahatsız olabileceği için şirket de gizlilik konusunun üzerine epey eğilmiş durumda. Teknoloji devi, herhangi bir gizlilik ihlali olmaması için bazı önlemleri masaya yatırıyor.

Şirket şu an tamamen kamerasız akıllı gözlük, fotoğraf ya da video çekmeyen ama çevreyi anlayan sensörler ve hareket takibi için kullanılan, kayıt almayan sistemleri değerlendiriyor. Elbette henüz hiçbir şey sonuca bağlanmadı. Şirket, bunların yerine piyasadaki diğer modeller gibi kayıt alınırken ışık gösterme gibi tedbirler de alabilir.

Apple'ın Akıllı Gözlüğünde Hangi Gelişmiş Özellikler Yer Alacak?

Apple'ın özellikle piyasaya süreceği ilk akıllı gözlükte yer alacağına neredeyse kesin gözle bakılan özelliklerin başında Siri desteği geliyor. Bu özellik sayesinde cihaz bir tür kişisel asistan gibi hizmet verebilir. Çeviri yapmaktan navigasyona kadar birçok önemli özellik içerebilir. Çoğu işlem içinse telefona ihtiyaç duyulabilir.

Apple'ın Akıllı Gözlüğü Ne Zaman Çıkacak?

Apple'ın akıllı gözlüğünün en erken 2027 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tabii, teknoloji devi henüz resmî bir çıkış tarihi paylaşmadı. O yüzden bu tarihe kesin olarak bakmamak gerekiyor. Apple'ın işleri ağırdan almasının temel sebebi şu an gizlilik gibi görünse de bunun yanı sıra günlük kullanımda kusursuz bir deneyim sunmaya odaklanması da çok ileri tarihte piyasaya sürülecek olmasının üzerinde önemli rol oynuyor olabilir.

Editörün Yorumu

Bana göre Apple, epey bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlüğün günün her anında yanımızda taşımak isteyeceğimiz bir cihaz olmasını istiyor. Bu yüzden de hiç aceleci davranmıyor. Gizlilik gibi kritik konulara eğilerek piyasaya sürüldükten sonra yaşanabilecek mahremiyet sorunlarının önüne geçmeyi planlıyor. Ayrıca bunun rakiplerinden epey farklı bir model olması için de onu gelişmiş özelliklerle donatma gibi hedefleri bulunuyor.

Açıkçası ben şu an akıllı gözlüklerin yeterince yaygınlaşmadığı kanaatindeyim. Şu ana kadar Meta gibi önemli isimler pazara öncülük etti ama bu ürünleri dünya geneline yaymakta pek de iyi bir iş çıkardığını söylemek zor. Apple, akıllı gözlük pazarına girdikten sonra akıllı gözlüklere olan ilginin daha da yükseleceğini düşünüyorum. Özellikle Apple ekosisteminin bir parçası olması gibi ciddi bir avantajla gelecek. Bunun satışlar üzerinde de ciddi bir etkisi olacaktır.