Şarjı 2 Hafta Bilmeyen Akıllı Saat Tanıtıldı! Bütçe Dostu Fiyatı Var

Zeblaze, yeni bir akıllı saat tanıttı. Btalk 4 Pro olarak adlandırılan cihaz, her ne kadar giriş seviyesi bir model olsa da temel akıllı saat özelliklerinin büyük bir kısmına sahip. Pil ömrü ideal seviyede. GPS ve benzeri özellikler içermese de açık mekân aktiviteleri için telefon kullanılıyor.

Btalk 4 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 1,43 inç

1,43 inç Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel Ekran parlaklığı: 1.000 nit maksimum

1.000 nit maksimum Ekran kontrolü: Dokunmatik

Dokunmatik Su ve toz dayanıklılığı: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve uyku takibi

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve uyku takibi Akıllı bildirim desteği: Var

Var Konum takibi: Akıllı telefon bağlantısı üzerinden destekleniyor

Akıllı telefon bağlantısı üzerinden destekleniyor Spor takibi: Temel egzersiz takibi

Temel egzersiz takibi Pil ömrü: 14 güne kadar

Btalk 4 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Btalk 4 Pro'nun ekran boyutu 1,43 inç. AMOLED ekran teknolojisine sahip olan cihaz, 466 x 466 piksel çözünürlük ve 1.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Boyut zaten oldukça geniş bir alan sunuyor. Bildirimleri rahatça okuyabilirsiniz, menüler arası geçiş gibi eylemler kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Çözünürlük de ekran boyutuna göre ideal görünüyor. Yazılar net bir şekilde görünecektir. Yakın mesafede pikselleri saymak gibi bir durum yaşatmayacaktır. Öte yandan parlaklık değeri, üst segment akıllı saatlerle aynı seviyede değil ama bu da güneş altında kullanmak için uygun bir seviye sayılır.

LCD ekran olmaması büyük avantaj çünkü bu ekranlarda tam anlamıyla siyah renkler alınamıyor. Saatin sahip olduğu AMOLED ekranda ise her piksel kendi ışığını üretiyor, tam siyahlar elde ediliyor ve renkler daha canlı geliyor. Geceleri de gözü daha az rahatsız eder. Genel olarak kaliteli bir görüntü elde edersiniz.

Btalk 4 Pro Suya Ne Kadar Dayanıklı?

Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Hem toz ve hem suya karşı dayanıklı ama size tamamen su geçirmez olduğunu düşündürmesin. Saatin içine kum, toz ve benzerlerinin girmesine karşı oldukça çok dayanıklı. Tozlu yol, spor salonu, inşaat ortamı ve dahası için uygun diyebiliriz.

Akıllı saat, su sıçramalarına karşı da güvenle kullanılabilir. Ama bununla birlikte tuzlu suya girmek, yüzmek ve benzeri su aktivitelerinde bulunmak yapılabilecek en kötü tercihlerden biri olur. Paylaşılan bilgilere göre yüzme için uygun bir akıllı saat değil. O yüzden mümkün olduğunca bunlardan uzak durmakta fayda var.

Btalk 4 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Zeblaze'in yeni akıllı saati, günlük kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sunuyor ki bu, AMOLED ekranlı bir model için epey iyi bir değer. Tabii, GPS olmaması gibi faktörlerin de bunun üzerindeki etkisi büyük. Gün içinde çok fazla akıllı saate bakan biri değilseniz pekâlâ yeterli olacaktır.

Btalk 4 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Btalk 4 Pro için 30 dolar başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.426 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulursa nihai fiyat vergilerle birlikte 3 bin 500 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığını, cihazın farklı fiyatla da satılabileceğini ayrıca not düşelim.

Btalk 4 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Zeblaze'in şu an Türkiye'de birçok akıllı saati satılıyor. Bunlara örnek olarak Zeblaze Btalk+ Starlight Silver, Zeblaze Btalk+ Jet Black, Zeblaze Vibe 8, Zeblaze Vibe 7 Lite, Zeblaze Gtr 3 Pro, Zeblaze Vibe 7 Pro, Zeblaze Btalk 3 Plus ve Zeblaze Btalk 3 Pro verilebilir. Bu modellere bakılacak olursa Btalk 4 Pro'nun da Türkiye'de satılma olasılığı bulunuyor.

Editörün Yorumu

Btalk 4 Pro'nun özellikle ilk kez akıllı saat kullanacak kişiler için uygun bir model olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç akıllı saat kullanmadıysanız ve temel özellikleri uygun fiyata deneyimlemek istiyorsanız seçeneklerinizden biri de bu cihaz olabilir. Pil ömrü de oldukça yeterli seviyede. 2 haftaya varan kullanım süresi sayesinde sık sık şarj etme gibi gereksinimleriniz olmayacaktır.