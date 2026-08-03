Samsung'un Amiral Gemisi Tableti Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung'un amiral gemisi Galaxy Tab S12 serisi çok yakında tanıtılacak. Daha önce BIS gibi önemli sertifikası alan seriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Galaxy Tab S12 Ultra bu kapsamda performans testlerine girdi. İşte Galaxy Tab S12 Ultra özellikleri ve fiyatı!

Galaxy Tab S12 Ultra Geekbench Skoru Kaç?

Galaxy Tab S12 Ultra kısa bir süre önce SM-X946B model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Tablet yapılan tek çekirdekli testlerden 2.424 ve çok çekirdekli testlerden ise 8.446 puan almayı başardı. Geekbench gibi performans testlerinde tek çekirdek skoru menüde gezinme, uygulama açma ve internette dolaşma gibi basit senaryoları ölçüyor. Buna karşılık çok çekirdek puanı ise oyun oynama veya video düzenleme gibi ağır işlerde devreye giriyor.

Galaxy Tab S11 Ultra Geekbench Skoru Kaçtı?

Galaxy Tab S11 Ultra da geçtiğimiz yıl tanıtılmadan önce Geekbench testlerine girmişti. Tabletin tek çekirdek puanı 1.420 ve çok çekirdek skoru ise 5.312 şeklindeydi. Bu sonuçları göz önüne aldığımızda yeni modelin selefinden en azından kağıt üzerinde çok daha güçlü olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Tab S12 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Geekbench testlerine giren prototipte MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisi kullanılıyor. Muhtemelen son tüketiciye sunulacak final ürününde de aynı donanım karşımıza çıkacak. Bu yonga seti halihazırda OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve Xiaomi 17T Pro gibi üst seviye modellerde mevcut.

Buna ek olarak donanımın 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini söyleyebiliriz. Bu da 4 nm tabanlı veya daha eski yongalardan daha verimli ve daha yüksek performansta çalışabildiği anlamına geliyor. Bu arada Galaxy Tab S11 Ultra'da Dimensity 9400+ yonga seti karşımıza çıkmıştı.

Yeni modelin işlemcisi oyun gibi senaryolarda kullanıcıları üzmeyecek. Bu kapsamda PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi yüksek gereksinimli oyunları 120 FPS'te çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Bununla birlikte cihazın 12 GB RAM'e sahip olduğunu ve kutudan çıkar çıkmaz Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzünü çalıştıracağını da belirtelim.

Galaxy Tab S12 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 14.6 inç OLED

Yenileme Hızı: 120Hz değerine kadar değişken

İşlemci: 3nm MediaTek Dimensity 9500

RAM: 12 GB

Dahili Depolama: En az 256 GB

Depolama Genişletme: microSDXC kart yuvası

Ön Kamera: 4K video kaydedebilen 12 MP

Ön Kamera Tasarımı: Ekranda delikli kesim

Batarya: Belli Değil

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0

İşletim Sistemi Yükseltmesi: Android 24 sürümüne kadar yedi nesil

Güvenlik Güncellemesi: Yedi yıla kadar

Parmak İzi Okuyucu: Ekran altı

S Pen: Destekleniyor

Dayanıklılık: Su ve toza karşı IP68

Hoparlör: Dolby Atmos özellikli dörtlü hoparlör

Wi-Fi: Wi-Fi 7

Bluetooth: Bluetooth 6.0

Bağlantı Noktası: USB 3.2 Type-C

Galaxy Tab S12 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy Tab S12 Ultra'nın tanıtım tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Fakat Galaxy Tab S11 serisinin geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Muhtemelen Güney Koreli marka yeni seride de selefinin tanıtım takvimini takip edecek. Yani çok yüksek ihtimalle Galaxy Tab S12 ailesi bu yılın eylül ayında vitrine çıkacak.

Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satılacak mı ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un ürün yelpazesinin çok büyük bir kısmı Türkiye'de satışa çıkıyor. Galaxy Tab S11 serisi de ülkemizde satışta. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa yeni seri de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkacak. Yine de şirketin açıklamasını beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Galaxy Tab S12 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Tab S11 Ultra an itibariyla bazı e-ticaret platformlarında 52.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy Tab S12 Ultra daha güçlü özelliklere sahip olacağından 55.999 TL gibi bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa çıkması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Galaxy Tab S12 Ultra'nın performans testi sonuçları etkileyici. Yazıda da belirttiğim üzere bir önceki neslin puanlarıyla arada ciddi farklar var. İşlemcisi de selefinden güçlü diyebilirim. Kısacası bizleri oyunları en ufak bir sorun olmadan oynatabilecek üst düzey bir tablet modeli bekliyor.