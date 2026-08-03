MiniLED 360Hz Ekranlı Monitör Tanıtıldı! 24,5 İnç Büyüklüğünde

Monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. Thunderbird, 25Q6A Pro'yu tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitörde ayrıca DisplayPort ve HDMI portları da bulunuyor.

Thunderbird 25Q6A Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24.5 inç

24.5 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS + Mini LED arka aydınlatma

Fast IPS + Mini LED arka aydınlatma Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 360Hz

360Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Renk Gamı: %95 DCI-P3 ve %99 sRGB

%95 DCI-P3 ve %99 sRGB Portlar: HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4

Thunderbird 25Q6A Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Thunderbird'ün yeni monitörü 24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu monitörde Fast IPS mevcut. Bu Fast IPS panelin arkasında ışık kaynağı olarak Mini LED sistemi yer alıyor. Mini LED ekranlarda LED'lere kıyasla çok daha küçük binlerce sayıda LED yer alıyor. Böylece hem siyahlar tam anlamıyla siyah olarak görünüyor hem de daha canlı renkler sunuluyor.

Monitör AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync teknolojilerini destekliyor. Bu özellikler, monitörün yenileme hızının ekran kartının ürettiği kare hızıyla uyumlu hâle getiriyor. Örneğin ekran kartı oyunda 100 FPS gösteriyorsa monitör de yenileme hızını anlık olarak 100Hz olarak ayarlıyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi bir sorun olmuyor.

25Q6A Pro modeli, 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 360Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 800 nit parlaklık sunuyor. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında zor görülüyor. 800 nit parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran rahatça görülebiliyor.

1 ms tepki süresi, oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde önemli avantaj elde edilmesini sağlıyor. Bu sayede hareket bulanıklığı minimum seviyede oluyor. Yani oyunlarda rakipler daha net şekilde görülebiliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle online rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. 360Hz'nin çok yüksek bir değer olduğunu belirtelim.

Thunderbird tarafından tanıtılan yeni montiör, yüzde 95 DCI-P3 ve yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu sayede renkler daha canlı ve doğru renk tonlarında görülüyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenlemek gibi profesyonel işlerde önemli avantaj elde ediliyor.

Thunderbird 25Q6A Pro'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Thunderbird 25Q6A Pro'nun portları arasında HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 bulunuyor. DisplayPort 1.4, yüksek yenileme hızını destekliyor. Böylece görüntü çok kaliteli şekilde ekrana yansıtılıyor. Yüksek bant genişliğine sahip olan HDMI 2.1 portu, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. Bu da özellikle yeni nesil konsollarda önemli avantaj sağlıyor.

Thunderbird 25Q6A Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Thunderbird 25Q6A Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Thunderbird'ün monitörleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Thunderbird 25Q6A Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Thunderbird 25Q6A Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Thunderbird 25Q6A Pro için 1.699 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 11 bin 972 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin 500 TL civarında olabilir. Thunderbird 25Q6A Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Mini LED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim çünkü bu ekranda hem siyahları siyah olarak gösteriyor hem de çok canlı renklere sahip. Bu arada AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync özelliklerinin oyunlar için oldukça önemli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise ekran yırtılması ve anlık takılma gibi sorunları önlüyor.