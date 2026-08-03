Apple'dan Yeni iPhone Geliyor! Çok Güçlü İşlemci ve 12 GB RAM'i Var

iPhone Air 2'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone Air 2'nin tanıtım tarihi ve bazı özellikleri açıklığa kavuştu. Telefon, serinin önceki modelinden farklı olarak çift arka kamera ile birlikte gelecek. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen yeni iPhone'da çok güçlü bir işlemci de bulunacak.

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone Air 2'nin 2027 yılının ilk çeyreğinde yani ocak, şubat veya mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone Air, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

iPhone Air 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 17 serisi ve iPhone Air dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone Air 2'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone Air 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

iPhone Air 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Air'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 107 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone Air 2'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 110 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

iPhone Air 2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Ön Kamera: 18 MP

18 MP Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

iPhone Air 2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre yeni iPhone modeli gücünü A20 Pro işlemcisinden alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci, henüz tanıtılmadı. Bu sebepten dolayı oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından A19 Pro, Genshin Impact ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS, Assassin's Creed Mirage'i ortalama 30 FPS, Resident Evil Village'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

A19 Pro'nun oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda iPhone Air 2'de çok daha yüksek FPS değerlerine ulaşılacaktır. Yani Apple'ın yeni telefonunda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma sorunu olmadan oynanabilecek. Ayrıca video düzenleme gibi ağır işler de rahatça yapılabilecek. Söz konusu işlemci daha önce iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te de tercih edilmişti.

iPhone Air 2'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iPhone Air'de 48 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 18 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Bu arada telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni model de 4K video kaydı desteği ile birlikte gelebilir.

Editörün Yorumu

iPhone Air, yalnızca bir arka kamera ile birlikte satışa sunulmuştu. Serinin yeni modeli ise çift arka kamera sistemine sahip olacak. Ultra geniş açılı kamera, özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada yeni telefonun önceki model ile aynı ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Yeni telefonun ayrıca yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.