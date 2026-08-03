MacBook Air'in Fiyatı Yeniden Artabilir! Son Zam İşe Yaramadı

Apple, Haziran ayının sonuna doğru Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya genelinde M5 işlemcili MacBook Air fiyatlarında artışa gitti. Türkiye'de satılan model, 17 bin TL zamlanarak fiyatı 67 bin 999 TL'den 84 bin 999 TL'ye yükseldi. Yuvarlamak gerekirse şu anda resmî web sitesi üzerinden 85 bin TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Bunun en önemli sebeplerinden biri elbette artan maliyetlerdi. Şirket, zarar etmemek için fiyatlarda artışa gitmeyi tercih etti. Ne var ki ortaya çıkan son bilgiler, bu son zammın da yeterli olmadığını, şirketin ileride yeniden bir fiyat artışına gitmek zorunda kalabileceğini gösteriyor.

Apple'ın MacBook Air Zammı Neden İşe Yaramadı?

Apple'ın Haziran ayında yaptığı zamların beklenen sonucu vermemesinin temelinde tedarik krizi yatıyor. Teknoloji devinin üretebildiği cihaz sayısı, özellikle yapay zeka veri merkezleri için gelen büyük talepler yüzünden epey sınırlanmış durumda. Fiyatlar artsa da müşteri talebi düşse de üretim kapasitesi hâlâ oldukça düşük kalıyor.

Bir diğer sebep, şirketin kendi kararından kaynaklı. Elindeki bellekleri MacBook Air yerine bu sonbaharda yenilenecek olan giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro'ya ayırıyor. MacBook Air üretimi için zaten yeterli parça ayrılmadığı için sadece çok az sayıda yeni üretim yapılabiliyor.

M5 İşlemcili MacBook Air'in Fiyatı Yeniden Artabilir mi?

MacBook Air fiyatlarının yeniden artması şu anki gidişata göre oldukça yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Apple zaten son zamdan sonra tedarik sorunlarının devam edeceğini ve talebi doğru bir şekilde ele almak için ek fiyat artışlarının yolda olabileceğini ifade etmişti.

Yapay zeka veri merkezlerinin bellek pazarındaki etkisi de bu gidişle pek azalacakmış gibi izlenim vermiyor. Mevcut tabloya göre büyük bir olasılıkla tüketici elektroniği giderek daha geri planda kalmaya devam edecek. Bellek maliyetleri ise her geçen gün daha da artacak. Bu da Apple'ın üretim maliyetine doğrudan yansıyacak.

Üretim eskiye kıyasla daha sınırlı olacağından ve stok sorunları yaşanacağından dolayı teknoloji devi de müşterilerden gelen yoğun talebi azaltmak ve kalan ürünlerden elde ettikleri kârı korumak için fiyat artışına gidebilir. Elbette ki bu yaşanabilecek en olumsuz senaryolardan biri. Ama şu anki şartlar altında iyimser bir gelecek de pek mümkün değil.

MacBook Air Zamlanırsa Türkiye'de Kaç TL Olur?

M5 işlemcili 13 inç MacBook Air şu an Türkiye'de 84 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. Teknoloji devi eğer fiyatlara son zamla benzer oranda fiyat artışına giderse Türkiye'deki tüketicileri en iyimser tahminle 95 bin TL'den başlayan fiyatlar bekleyebilir. Tabii, zam oranına da bağlı olarak bundan daha yüksek veya daha düşük bir fiyat da söz konusu olabilir. Bu durum henüz kesinlik kazanmadı.

Editörün Yorumu

Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin bile bu maliyet artışlarından etkilenmesi, bana durumun pek de iç açıcı olmadığını düşündürüyor. Açıkçası şu anki şartlar altında ben bir ek zammın daha muhtemel olduğu kanaatindeyim. Üretim tarafında artan maliyetler ve bellek krizinin hâlâ büyük bir sorun olmaya devam etmesi, bunu kaçınılmaz kılıyor.