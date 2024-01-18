Apple Akıllı Saat Sahipleri Dikkat: Yasak Sonrası Gelen Kısıtlamalar Neler?

Apple, kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliği kaldırılan Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'deki satışına devam edeceğini açıkladı.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'nin ABD'deki satışları, artık oksijen seviyesini ölçme özelliği olmadan devam edecek. ABD'de patent ihlali nedeniyle getirilen yasak, bu saatleri kapsayarak oksijen seviyesi ölçme özelliğini kaldırmıştı.

Ancak saatler bugünden itibaren ABD'deki Apple mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunulacak.

Apple, yeniden tasarlanan saatleri satın alan kullanıcıların, kandaki oksijen seviyesini ölçen uygulamanın sembolünü ekranda göreceklerini, ancak tıkladıklarında bu özelliğin kullanılamadığına dair uyarı alacaklarını belirtti.

Önceki modellerde oksijen seviyesini ölçme özelliği bulunan kullanıcılar ise bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Apple Watch'un oksijen seviyesini ölçme özelliğinin, Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği kararıyla ilgili olarak ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Ekim 2023'te karar almıştı. Ancak, Apple bu karara itiraz ederek ABD Federal Temyiz Mahkemesine başvurdu.

Geçen hafta ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Apple'ın yeniden tasarladığı saat modellerinin yasak dışında kaldığına karar vermişti.

Bu gelişmeyle birlikte, ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Masimo ile yaşanan patent anlaşmazlığı nedeniyle bazı Apple saatlerine getirilen satış yasağının önüne geçen ihtiyati tedbir kararını temyiz süresi boyunca kaldırmıştı.

Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9, oksijen seviyesi ölçme özelliği olmadan tekrar satışa sunulacak.