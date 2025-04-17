Apple, Amazon, Microsoft, Netflix ve Meta'ya Şok "Vergi Kaçakçılığı" Suçlaması

Son günlerde teknoloji dünyasının en güçlü isimleri, vergi hesaplarıyla gündemde. Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix ve Meta'nın da aralarında bulunduğu ve "Silikon 6'lısı" diye anılan bu dev şirketlerin, son 10 yılda ABD'de yaklaşık 278 milyar dolarlık vergiden kaçındığı iddia edildi.

Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix ve Meta toplamda 11 trilyon dolarlık gelir ve 2,5 trilyon dolarlık kâr elde etti. Ancak buna rağmen, kurumlar vergisi konusunda pek de iç açıcı bir tablo ortaya koymadılar.

Şirketler Anında Savunmaya Geçti

Fair Tax Foundation CEO'su Paul Monaghan, bu durumun sadece ekonomik değil, siyasi boyutları olduğunu da vurgularken Meta ve Netflix sözcüleri hemen savunma modunu açtı ve her ülkede geçerli olan vergi kurallarına uygun hareket ettiklerini söyledi. Amazon ise raporun yanıltıcı olduğunu savunuyor.

Raporda Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Tim Cook'un Donald Trump'a yakınlıklarına da özellikle vurgu yapıldı. Bu isimler Trump'ın yemin törenine cömert bağışlarda bulunmuştu. Öte yandan Amazon, savunmasındaki bilgilere göre, ABD'de bugüne kadar 1,2 milyar dolar, Avrupa'da da 250 milyar euroyu aşan yatırım yapmış ve bu yatırımlara özellikle dikkat çekmek istemişler.

Foto: Trump Netflix Uyarlaması

En Az Vergi Ödeyen Netflix, Sonra Meta

Araştırmaya göre söz konusu altı şirket, vergi yükünü bir nebze hafifletmek adına çeşitli yöntemlere başvurmuş.

Özellikle kârların daha düşük vergili ülkelere kaydırılması, bu düşük oranların arkasındaki en büyük nedenlerden biri. Netflix yüzde 14,7 ile en az vergi ödeyen şirket olurken, onu yüzde 15,4 oranla Meta takip ediyor. Amazon ise yüzde 19,6 oranında vergi öderken Microsoft yüzde 20,4'la dikkat çekiyor.

ABD'de ortalama kurumlar vergisi yüzde 29,7 olarak kabul ediliyor ancak altı şirketin istisnalar dahil oranı 16,1 olmuş.