Ceza Yemeyin: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi İçin Son Çağrı!

Türkiye genelinde milyonlarca aracı ve kullanıcıyı ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında kritik döneme girildi. Yeni dönemde akaryakıt alımları için araçlara takılacak donanım zorunlu hale gelirken, bu ekipmanın montajı için tanınan süre hızla daralıyor. Konuyla ilgili olarak Damgahane ve Darphane Matbaası Genel Müdürlüğü yeni bir bildiri yayınladı. Peki UTTS Sistemi'ni taktırmak için son tarih ne zaman? İşte detaylar...

UTTS Sistemi Taktırmak İçin Son Tarih 30 Nisan!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2025 yılını resmi olarak UTTS'ye geçiş yılı ilan etti. Bu kapsamda sistemde yer alan taşıtların akaryakıt alımlarını yasal olarak belgeleyebilmesi için, araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) adı verilen cihazın monte edilmesi gerekiyor. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bu işlemler için belirlenen son tarih 30 Nisan 2025. Belirtilen tarihe kadar montajı yapılmayan araçların akaryakıt alımları, vergi mevzuatı kapsamında gider olarak gösterilemeyecek.

pic.twitter.com/uijgkNRnkV — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (@DarphaneGM) April 16, 2025

Sistemin amacı, hem akaryakıt tüketiminde şeffaflık sağlamak hem de usulsüz fatura düzenlemelerinin önüne geçmek. Özellikle ticari araçlara yönelik uygulanan bu yeni düzenleme, devletin vergi kayıplarını azaltmayı hedefliyor. UTTS, yaklaşık 2,5 milyon vergi mükellefini ve toplamda 8 milyondan fazla aracı kapsıyor. Bu nedenle işletme sahiplerinin, araçlarını bu sisteme dahil etmek için tanınan süreyi kaçırmamaları gerekiyor.

Bireysel kullanıcılar için ise önemli bir istisna var. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe yeni çıkacak bireysel araçlar için TTB montajı zorunluluğu kaldırılmış durumda. Ancak bu muafiyet yalnızca yeni ve bireysel araçları kapsıyor. Hâlihazırda kullanılan kiralık, ticari ya da şirket araçlarında uygulama devam ediyor. Sistemin takılması için verilen son tarih yaklaşırken, montaj işlemlerini yürüten yetkili firmalar önünde uzun araç kuyrukları devam ediyor. Aynı zamanda akaryakıt istasyonlarında da sistemin altyapısı tamamlanmak üzere. UTTS’ye dair güncel bilgiler ve başvuru süreçleri ise resmi utts.gov.tr adresi üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.

Siz bu yeni uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.