Apple, Yapay Zeka Modeli İçin NVIDIA Yerine Amazon'un Çiplerini Kullanacağını Açıkladı

Her ne kadar yapay zeka dünyasına geç adım atmış olsa da Apple Intelligence ile önemli bir ilerleme kaydeden Apple, kısa bir süre önce önemli bir açıklamada bulundu. Ünlü şirket, yapay zeka modellerini eğitmek için ihtiyaç duyulan çipleri Amazon'dan tedarik edeceğini açıkladı.

Firmanın yapay zeka için oldukça önem arz eden çipleri sektörün lideri NVIDIA'dan almaması kimilerinin dikkatini çekerken, Apple'ın 10 seneyi aşkın süredir pek çok hizmetinde AWS çiplerini kullanması, Amazon'u epey mutlu etmiş gibi gözüküyor.

Apple, Amazon'un Trainium2 Yapay Zeka Çiplerini Kullanacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üst düzey yöneticilerinden Benoit Dupin, geçtiğimiz günlerde Amazon tarafından düzenlenen bir etkinlike boy gösterdi. Ünlü yönetici, yapay zeka modellerinin eğitimi için Amazon'la iş birliğine gideceklerini ve şirketin AWS isimli çiplerini tedarik edeceklerini duyurdu.

Apple'ın yapay zeka modellerinin eğitim süreçlerinde Amazon'un Trainium2 isimli çiplerini tercih edeceklerini belirten Benoit Dupin, söz konusu çip ile birlikte projelerde verimliliği yüzde 50'ye kadar artırabileceklerini aktardı.

Öte yandan henüz geçtiğimiz aylarda yine yapay zeka projeleri için çip arayışına çıkan Apple'ın rakibi Google'dan Tensor çipleri de satın aldığını görmüştük. Yapay zeka alanında pek çok farklı şirketle çalışan teknoloji devinin sektörde uzak durduğu firmalardan biriyse ilginç bir şekilde NVIDIA.

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