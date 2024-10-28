Apple Intelligence'lı iOS 18.1 iPhone, iPad ve Mac’te Kullanıma Sunuldu! Türkiye'de Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka teknolojisini iPhone, Mac ve iPad'lere getiren, Apple Intelligence nihayet kullanıma sunuldu. Tüm dünyadaki kullanıcılar, adeta hayatlarını kolaylaştıracak bu yeni özellikleri ücretsiz bir yazılım güncellemesi ile kullanabiliyor. İşte detaylar!

Apple Intelligence, Türkiye'de Nasıl Kullanılır?

Apple Intelligence tüm dünyadaki iPhone, Mac ve iPad kullanıcılarının beğenisine sunudlu. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, günlük işler ile yazılım iletişimden tutun da bildirimler ve hatta maillere kadar pek çok alanda yapay zeka teknolojisinden faydalanabilecek Ayrıca artık çok daha doğal ve çok daha yetenekli Siri'yi kullanabilecek.

Ancak bu özellikler şimdilik belirli kullanıcılara sunuldu. Her ne kadar Apple hiçbir kullanıcısını kısıtlamasa da Türkiye'deki kullanıcıların Apple Intelligence'ı kullanmak için bazı ayarlar yapması gerekiyor.

Apple Intelligence kullanmak isteyen iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının cihazlarının ve Siri dillerinin ABD İngilizcesi olarak ayarlaması gerekiyor. Buna ek olarak iOS 18.1, iPadOS 18.1 veya macOS Sequoia 15.1 güncellemesini de yapmış olmanız gerekiyor. Ayrıca iPhone 15 Pro ve üstü bir iPhone modeli kullanmanız gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

Apple Intelligence ile birlikte, Apple tarafından geliştirilen güçlü üretken modeller iPhone, iPad ve Mac’lere geliyor ve kullanıcıların kişisel bağlamlarını anlayarak onlara yararlı ve ilgili bilgiler sunan, kullanımı kolay kişisel zeka sistemi sunuluyor.

Aşağıda, iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 sürümleriyle birlikte bugünden itibaren kullanıma sunulan Apple Intelligence özelliklerinin ayrıntılı bir özeti bulunmaktadır:

Yazma Araçları

Yeniden Tasarlanmış Siri

Fotoğraflar’da Düzeltme, doğal dil araması ve gelişmiş Anı oluşturma

Mail, Mesajlar ve diğer uygulamalar için bildirim özetleri

Notlar ve Telefon uygulamalarında transkripsiyon özetleri

Kesintileri azaltan ve en acil bilgileri önceliklendiren yepyeni bir Odak modu

iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için cihaz dili ve Siri dili ayarlarını ABD İngilizcesine değiştirme adımları:

iPhone ve iPad’de Dil Ayarlarını Değiştirme

Ayarlar uygulamasını açın. Genel > Dil ve Bölge seçeneğine dokunun. iPhone Dili veya iPad Dili bölümüne girin. İngilizce (ABD) dilini seçin ve Değiştir seçeneğine dokunarak işlemi tamamlayın.

Siri Dilini Değiştirme

Ayarlar > Siri ve Arama yolunu izleyin. Dil seçeneğine dokunun. İngilizce (ABD) dilini seçin.

Mac’te Dil Ayarlarını Değiştirme

Sistem Ayarları veya Sistem Tercihleri’ni açın. Dil ve Bölge sekmesine tıklayın. Tercih Edilen Diller bölümünde + işaretine tıklayın ve İngilizce (ABD) dilini ekleyin. Yeni dili ilk sıraya taşıyarak ana dil olarak ayarlayın ve işlemi onaylayın.

Siri Dilini Mac’te Değiştirme

Sistem Ayarları > Siri ve Spotlight yolunu izleyin. Dil açılır menüsünden İngilizce (ABD) seçeneğini belirleyin.

Bu adımları takip ederek, cihazınızın ve Siri’nin dilini kolayca ABD İngilizcesine ayarlayabilirsiniz.