Apple'dan Geliştiricilere Rekor Ödeme! 170 Ülkenin Ekonomisinden Daha Yüksek

Apple'ın App Store'da uygulama veya oyun yayınlayan geliştiricilere 2024 yılında toplam kaç para ödediği belli oldu. Paylaşılan veriler, teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı. Peki şirket, geliştiricilere ne kadar ödeme yaptı? İşte veriler!

Apple, Geliştiricilere Milyarlarca Dolar Ödeme Yaptı

Boston Üniversitesi Questrom School of Business’tan Prof. Andrey Fradkin ve Analysis Group’tan ekonomist Dr. Jessica Burley’nin hazırladığı rapora göre teknoloji devi, ABD’de App Store geliştiricilerine 2024 yılında toplam 406 milyar dolar ödeme yaptı.

Dikkat çeken bu rakam, hem dijital hem de fiziksel satışları kapsıyor. 277 milyar dolar fiziksel ürünlerden, 53 milyar dolar dijital ürünlerden elde edilirken, uygulama içi reklamlardan gelen gelir ise 75 milyar doları buldu.

Apple CEO’su Tim Cook, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

15 yılı aşkın süredir App Store, uygulama geliştiricileri, girişimciler ve her ölçekte işletme için inanılmaz fırsatlar yarattı. Buna ABD’de inovasyon yapan, işini kuran ve App Store’da büyük başarı yakalayan pek çok geliştirici de dahil. ABD’de ve dünya genelinde geliştiricilerin uygulamalarını bir üst seviyeye taşımaları ve kullanıcılar için dönüştürücü deneyimler yaratmaları için güçlü araçlar, teknolojiler ve kaynaklara yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Boston Üniversitesi’nin raporunda dikkat çeken önemli bir detay var. Bu detay, geliştiricilere yapılan 406 milyar dolarlık ödeme sadece ABD için geçerli. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünyada toplam 205 ülke bulunuyor. ABD dışındaki 204 ülkede yaşayan geliştiricilere ne kadar ödeme yapıldığına dair bir veri ise paylaşılmadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.