Apple Kısıtlaması Kalktı! iPhone'larda Yeni Dönem

Apple, bugüne kadar iPhone ve iPad kullanıcılarını yalnızca kendi çeviri uygulamasını kullanmaya mecbur bırakıyordu. Ancak yeni gelen güncellemeyle bu zorunluluk tamamen ortadan kalktı. Öyle ki artık kullanıcılar, diledikleri çeviri uygulamasını varsayılan olarak seçebiliyor.

iPhone ve iPad İçin Varsayılan Çeviri Uygulamasını Değiştirmek Artık Mümkün

Apple, iOS 18.4 ve iPadOS 18.4 ile çeviri uygulamalarında kullanıcılara nihayet seçim özgürlüğü sundu. Ancak favori çeviri uygulamanızı varsayılan yapmak hemen mümkün değil.

Bunun için kullandığınız uygulamanın geliştiricisinin yeni sisteme uygun bir güncelleme yayınlaması gerekiyor. Yani seçmek istediğiniz uygulama güncellenmeden bu özelliği kullanamıyorsunuz.

Google ise bugün yayınladığı yeni güncellemeyle Google Çeviri’yi iPhone ve iPad’de varsayılan çeviri uygulaması olarak ayarlamayı mümkün hale getirdi. Bunun için App Store’dan en son güncellemeyi indirip, Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan Uygulamalar > Çeviri adımlarını takip ederek istediğiniz çeviri uygulamasını varsayılan olarak belirleyebilirsiniz.

Google, bu değişikliği destekleyen ilk geliştirici oldu. Yakında diğer firmalardan da benzer adım gelebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Varsayılan çeviri uygulamasını değiştirecek misiniz? Yorumlarda buluşalım.