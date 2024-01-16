Apple, App Store'u İkiye Bölmek Zorunda Kalabilir! Peki Neden?

Apple'ın, AB'nin büyük teknoloji şirketlerini düzenlemeyi amaçlayan Dijital Pazar Yasası'na (DMA) yanıt olarak, App Store'u biri AB için diğeri dünyanın geri kalanı için olmak üzere iki versiyona ayırmayı düşündüğü bildiriliyor.

Bu hamle, AB kullanıcılarının App Store dışındaki kaynaklardan uygulama edinerek, harici ödeme araçlarını kullanarak ve birinci taraf ve üçüncü taraf uygulamalar arasında gelişmiş entegrasyon deneyimi yaşayarak daha fazla esneklik elde etmelerini sağlayarak DMA kurallarına uyma girişiminden kaynaklanıyor.

Apple, AB ve AB Dışına Özel App Store Planlıyor

Apple'ın App Store'un DMA düzenlemesine ihtiyaç duymadığını savunma çabalarına rağmen, AB kuralları uygulama konusunda oldukça katı ve bu da Apple'ın App Store yapısında potansiyel değişikliklere gitmek zorunda kalmasına yol açıyor.

Apple CEO'su Tim Cook ve Avrupa Komisyonu'ndan Margrethe Vestager arasındaki son görüşmeler, App Store'a üçüncü taraf alternatiflerine izin verilmesi konusunda müzakerelerin devam ettiğini gösteriyor ancak Apple'ın spesifik planları hâlâ belirsiz ve son tarih olarak Mart ayı belirlendiğinden yakında gelişme yaşanması muhtemel.

Bu değişikliklerin etkisi, Avrupa'da App Store'dan gelen nakit akışının yavaşlamasına da yol açabilir. Dahası, bu tür reformlar için bastıran tek bölge AB değil. Japonya da Apple'ın iOS'ta yan yüklemeye izin vermesini zorunlu kılan bir yasa çıkarmayı düşünüyor.

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