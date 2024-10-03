Kullanıcılara Kötü Haber: Apple, App Store Reklamlarını Türkiye'ye De Getirdi!

Apple, geçmişte App Store uygulama mağazası için hayata geçirdiği reklam poltikasını genişletme kararı aldı. Şirket, platformun ana sayfasında ve arama çubuğuna yerleştirdiği reklamları Türkiye dahil birkaç ülkeye daha getirdi. Detaylar haberde.

App Store Reklamları Artık Türkiye'de de Gösterilecek

Bilmeyenler için Apple, geçtiğimiz yıllarda daha fazla gelir elde etmek ve geliştiricilere uygulamalarını öne çıkarmaları konusunda farklı imkanlar yaratmak adına uygulama marketi App Store’a reklamlar getirdi. Apple Search Ads adı altında kullanıma sunulan bu reklam altyapısı bugün Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede ilk kez kullanıcılara gösterilmeye başlandı.

Buna göre, App Store'da yer alan "Bugün" sekmesinde çıkan reklamlar, "Arama" sayfasında gösterilen reklamlar, arama sonuçlarının en üstündeki reklamlar ve diğer uygulamaların ürün sayfalarının altında bulunan reklamların tümü Türkiye'deki Apple kullanıcılarına da gösterilmeye başlanacak.

Apple'ın uygulama geliştiricilerine büyük katkı sağladını söylediği Apple Search Ads reklamları, Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Moğolistan, Fas, Slovakya, Özbekistan, Bulgaristan, Gana, Bahreyn, Irak, Kıbrıs, Ermenistan, Lüksemburg, Nepal, Sri Lanka, Letonya, Slovenya, Estonya, Kırgızistan, Kenya ve İzlanda'ya da getirildi.

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