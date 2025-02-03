Apple, Pil Şişme Sorunu Yaşayan Kullanıcılarına Para Ödeyecek

Apple, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri ve ürünleriyle kelimenin tam anlamıyla "milyarlarca" insan tarafından tercih ediliyor. Bu durum her ne kadar şirketin kasasını parayla doldursa da bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Örneğin en ufak bir sorun ya da memnuniyetsizlik çok fazla kullanıcıyı etkiliyor vr şirket için yasal sonuçlar doğuruyor.

Son olarak bunun bir örneği Apple ile Apple Watch kullanıcıları arasında yaşandı. Saatlerindeki pilin şişmesi nedeniyle Apple'a dava açan kullanıcılar, teknoloji devine diz çöktürmeyi başardı. Şirket, davayı sonuçlandırmak amacıyla 20 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. İşte detaylar!

Apple'dan Apple Watch Kullanıcılarına 20 Milyon Dolar Tazminat Müjdesi

Davaya söz konusu olan modeller elbette ki bugün çok daha fazla insan tarafından kullanılan güncel saatler değil. Şikayetler ABD'deki kullanıcıların sahip olduğu Apple Watch Series 1, 2 ve 3'ü kapsıyor. Dava, insanların bu ürünleri kullanırken yaşadığı pil şişme sorunu ve sonrasında yaşanan hasar ile kullanım sorunlarına pdaklanıyor.

Elbette ki Apple her uluslararası şirket gibi davalara boyun eğme konusunda tedirgin. Sonuç olarak bir dava dünyanın dört bir yanında onlarca ve hatta yüzlerce dava ile sonuçlanabilir. Bu nedenle şirket, bir süredir mahkemede bu iddialara karşı savaşarak suçlamaları reddediyordu.

Ancak şirket, giderek uzayan hukuki süreçten kaçınmak için uzlaşma kararı aldı. Anlaşma kapsamında davacı tarafa para ödenecek. Her ne kadar tahminler 20 milyon dolarlık bir tazminat olacağı yönünde olsa da ödenecek para başvuran kişi sayısına bağlı olarak değişecek. Ortalama ise 20 ila 50 dolar arasında olacak.

Eğer 4 Nisan 2015 ile 6 Şubat 2024 tarihleri arasında ABD'de Apple'a bu sorunu bildiren kullanıcılardan biriyseniz siz de tazminata hak kazanacaksınız. Ancak Türkiye ve diğer ülkeler için böyle bir durum söz konusu değil.

Apple ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını vurgulayarak, benzer sorunların gelecekte yaşanmaması için çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu. Bu davanın başka ülkelere emsal olup olmayacağı ise şu an için belirsiz.