Apple, Google Anlaşması Sonrası Arama Motoru Geliştirmeyi Reddediyor

Apple, Google ile olan kârlı gelir paylaşım anlaşmasına yönelik olası kısıtlamalara rağmen kendi arama motorunu geliştirme planı olmadığını açıkladı.

Şirketin bahanesi belli: Milyarlarca dolarlık yatırım gerekliliği ve hızla gelişen yapay zeka teknoloji trendlerini diğer şirketler gibi takip edemiyor oluşu.

ABD Washington Bölge Mahkemesi'ne sunulan bir beyanda, Apple’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, bir arama motoru oluşturmanın önemli miktarda sermaye ve çalışan kaydırmayı gerektireceğinin altını çizerken ayrıca yapay zeka gelişmelerinin böyle bir yatırımı ekonomik olarak riskli hale getirdiğini belirtti.

Google ve Apple Anlaşması Mercek Altında

Apple, 2022 yılında Safari tarayıcılarda Google'ı varsayılan arama motoru yapmak için görüşülen anlaşmadan yaklaşık 20 milyar dolar gelir elde etti. Ancak bu anlaşma şu anda ABD hükümetinin Google'a karşı açtığı antitröst davasında inceleme altında.

Sorunlar bununla da sınırlı değil; Eddy Cue, Apple’ın arama motoru reklamcılığı için gerekli özel altyapı ve uzmanlığa sahip olmadığını vurguladı. Şirket, App Store gibi niş reklamcılık faaliyetleri yürütse de arama motoru reklamcılığı yapmak Apple'ın temel uzmanlık alanları arasında yer almıyor.

Ayrıca böyle bir ortaklık yapabilmek için söz konusu sözleşmenin Apple’ın gizlilik taahhütleriyle dengelenmesi gerektiği gerçeği de masada.

Apple Neden Arama Motoru Geliştirmiyor?

Apple'ın bu rotayı seçmemesi için pek çok sebebi var. Eddy Cue'nin dediği gibi, her şeyden önce konunun uzmanları eksik.

Teknoloji hızla gelişiyor ve yapay zekayı takip etmek artık çok zor ve riskli. Apple sürekli olarak bir şeyleri kovaladığı bir yarışa girmek istemiyor.

Ayrıca böyle bir reklamcılık için milyarlarca dolar yatırım gerekiyor ve arama motoru reklamcılığı, Apple'ın yıllardır altını çizdiği güçlü gizlilik politikalarıyla çelişiyor.