Apple Kendi Arama Motoru Üzerinde Çalışıyor!

Piyasadaki birçok arama motoru arasında Google en popüler olmaya devam ediyor ve öyle ki Apple tarafından üretilenler de dâhil olmak üzere milyarlarca cihazda varsayılan arama motoru olarak Google Arama kullanılıyor ancak Apple bilindiği üzere ürünlerinde üçüncü parti teknolojileri kullanmayı pek sevmiyor. Yeni bir rapor, bu düşünce doğrultusunda Apple'ın kendi arama motoru üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın "yıllardır arama teknolojisiyle uğraştığını" bildirdi. Rapora göre iPhone üreticisinin daha kat etmesi gereken uzun bir yol var ancak dâhili arama teknolojisi beklenen seviye gelirse, Apple kullanıcıları Google'a kıyasla daha entegre ve daha iyi çalışan bir arama motoruna sahip olabilir.

Rapora göre Apple, bazı uygulamalarında arama teknolojisinin daha küçük kullanım alanlarını şimdiden test ediyor.

Apple Arama Motorlarıyla İlgili Görüşmeler de Yapmıştı

Apple'ın arama teknolojisine olan ilgisi, Bing arama motorunu satın almak için Microsoft ile yaptığı söylenen görüşmelerden de anlaşılıyor. Şirket satın alma işlemini gerçekleştirmemiş olsa da keşif amaçlı görüşmelerle ilgisini teyit etti.

Eğer Apple gerçekten de ürünlerinden Google arama motorunu kaldırırsa, Google gelirlerinde önemli bir kayıp yaşanacağı aşikâr.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple'ın arama motorunu mu yoksa Google'ı mı tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.