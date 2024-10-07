Apple, Ürün Tanıtma Stratejisini Değiştiriyor: Artık Her Sene Yeni iPhone Serisi Tanıtılmayacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sektörel kaynaklardan edilinen bilgilere göre şirket mevcut lansman stratejisinde değişikliklere giderek ürünlerini yıllık yenileme yaklaşımından vazgeçecek. Detaylar haberde.

Apple, Teslimat Geciklemeleri Nedeniyle Ürün Gruplarını Her Sene Yenilemeyebilir!

Uzun bir süredir her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinliklerle yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturan Apple'ın, bu stratejisinden uzaklaşacağı konuşuluyor. Şirkete yakınlığı ile bilinen ünlü analist Mark Gurman'ın iddialarına göre, Apple iPhone, Mac ve iPad gibi geniş ürün grupları için her sene lansman düzenlemekten vazgeçebilir.

Aktarılanlara göre şirket, uzun yıllardır sık sık güncellediği ürünlerinde teslimat sorunları yaşaması ve bu ürünlerin genel olarak benzer özelliklere sahip olmasından kaynaklanan eleştriler nedeniyle mevcut stratejisinde değişikler yapacak. Buna göre firma, iPhone SE ve Apple Watch Ultra serilerine benzer şekilde pek çok ürününü bir kaç yıl arayla yenileme politikasını benimseyebilir.

Gurman’a göre Apple, ürünlerini hazır olduğunda piyasaya sürdüğü hazır olmadığında ise tanıtımını ertelediği bir yaklaşıma yönelecek. Bu da iPhone ve Mac gibi bazı ürün serilerinin her yıl güncelleme almak yerine hazır olduğunda satışa sunulacağı anlamına geliyor.

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