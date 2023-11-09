Apple'ın Planları Ortaya Çıktı: iPhone 16 ve iOS 18 ile Gelecek Yapay Zeka Özellikleri!

Yeni bir söylentiye göre Apple, WWDC 2024'te Siri'nin büyük dil modelleriyle (LLM'ler) desteklenen yeni versiyonunu iOS 18'de kullanmak üzere tanıtacak ancak bazı yeni son teknoloji üretken yapay zekâ özellikleri iPhone 16 modellerine özel olacak olabilir.

Geçtiğimiz ay Bloomberg muhabiri Mark Gurman, Apple'ın "Siri'nin daha akıllı bir versiyonu" ve iOS 18 ve iPadOS 18'e eklenecek yeni LLM tabanlı yapay zekâ özellikleri de dâhil olmak üzere, üretken yapay zeka tabanlı bir dizi yeni özelliğin geleceğini açıklamıştı.

Gurman, Apple'ın üretken yapay zekâyı cihaz üzerinde işlemeyle mi sınırlandıracağı, bulut üzerinden mi dağıtacağı ya da ikisini birleştiren hibrit bir yaklaşım mı benimseyeceği konusunda hâlâ kararsız olduğunu söyledi. Bazı yapay zekâ özelliklerinin belirli bir donanım mimarisi gerektirip gerektirmeyeceği ya da iOS 18'i çalıştırabilen tüm modellere gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Apple Hangi Yapay Zeka Özellikleri Üzerinde Çalışıyor?

Ancak @Tech_Reve tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre iOS 18 bulut tabanlı yapay zekâyı kullanarak şirketin yeni LLM'sini milyonlarca mevcut cihaza getirecek fakat yeni cihaz içi yapay zekâ özellikleri ise muhtemelen iPhone 16'ya özel kalacak.

Gurman'ın kaynakları iOS 18 ile gelecek yapay zekâ özelliklerinin, Siri ve Mesajlar uygulaması arasındaki yenilenmiş bir etkileşimden bahsederek, kullanıcıların karmaşık soruları yanıtlamasına ve cümleleri daha etkili bir şekilde otomatik olarak tamamlamasına olanak tanıyacağını belirtiyor.

Ayrıca otomatik olarak oluşturulan Apple Music çalma listeleri ve Pages ve Keynote gibi üretkenlik uygulamalarıyla yapay zekâ destekli yazma ve slayt oluşturma gibi entegrasyonlar da görebiliriz.

Apple'ın yapay zekâ araştırmalarına yılda 1 milyar dolar harcayacağı ve yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, makine öğrenimi ve yapay zekâ stratejisinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Giannandrea ve hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue dâhil olmak üzere şirketin en büyük yönetici isimlerinden bazılarının gelişimi denetleyeceği söyleniyor.

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