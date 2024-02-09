Bir Apple Çalışanı Hapis ve 150.000 Bin Dolar Para Cezası Aldı: Peki Ama Neden?

Apple'ın son birkaç yıldır "Project Titan" adını verdiği ve Tesla'ya rakip olması beklenen otonom arabası üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bugüne kadar çok fazla bilginin gelmediği araba için çalışmaların hangi aşamada olduğu ve ne zaman çıkacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Proje gizliliği göz önünde bulundurulduğunda henüz somut bir şey açıklanmadığına yönelik raporlar da gelmeye devam ediyor. Çalışanlar arasındaki eski bir mühendis de projeye dair detayları sızdırmasıyla büyük bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

Dava sürecinde ilk aşamada 250.000 bin dolar para cezası ve 10 yıl hapsi istenen Xiaolang Zhang, tam olarak bu cezayı almasa da oldukça yakın bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

Dava Sonuçlandı: 150.000 Dolar Para Cezası

Eski çalışan Zhang, 2018 yılında otonom arabanın projesine yönelik 25 sayfalık şemayı çalmıştı. İlk başta suçsuz olduğunu iddia eden mühendis, 2022 yılında ABD hükümetiyle anlaşma yaptı.

120 gün hapis yatıp sonrasında 3 yıl denetimli serbestlik cezası alan Xiaolang Zhang, üzerinde anlaşılan 146.984 dolarlık para cezasını da ödemek zorunda kalacak. Dava sonucu şu sözlerle aktarıldı: