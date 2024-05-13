Apple Çalışanları Grev Yapmaya Hazırlanıyor: Peki Neden?

Ürettiği cihazlarla her zaman teknoloji sektöründe lider konumda olan Apple, bugün kadar yaşamadığı bir sorunla karşı karşıya kaldı. Şirketin Towson mağazasındaki çalışanlar, grev yapacaklarını söyledi. Apple, çalışanlarına değer verdiğini söylerken, sendika tarafı hala ortak noktada buluşamadıklarını ifade etti.

Apple'a açık bir mesaj gönderen sendika, müzakere sürecinde Apple ile anlaşacak mı merak konusu. Peki teknoloji devi Apple, neden böyle bir durumla karşı karşıya kaldı?

Apple'ın Towson Mağazasındaki Çalışanlar Grev Yapacak!

Baltimore'da bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan Towson mağazası, 100 çalışanı ile 2022'de sendikalaşmaya gitmişti. Eğer oy birliği ile greve gidilmesi kesinleşirse Towson, Apple'ın ilk grev yapan mağazası olarak tarihe geçecek.

Apple, yaptığı açıklamalarda "Ekip üyelerimize derinden değer veriyoruz ve onlara sektör lideri ücretler ve olağanüstü avantajlar sunmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi, Towson'daki ekibimizi temsil eden sendikayla saygılı ve iyi niyetle iletişim kuracağız." dedi.

Bu ifadeleri kullanan Apple markasına daha önce sendika tarafından defalarca işçi haklarına değer vermiyor ve onları kötüye kullanıyor diye açıkca uyarılarda bulunuldu ayrıca Amerik hükümeti tarafından, yapılan mahkeme de Apple aleyhine çeşitli kararlar alındı. Apple ve IAM CORE sendikası 21 Mayıs'ta müzakere masasına oturacak ve sendika ile çalışanların istekleri olacak mı beraber göreceğiz.