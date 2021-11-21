Apple, Çalışanlarına Maaş Hakkında Konuşma İzni Verdi

Apple daha önceden aldığı kararlar ile çalışanların aldıkları ödemeler konusunda konuşmasını yasaklamıştı. Ancak Apple çalışanları maaşlarını artık açıkça tartışabilir.

Aylarca maaşları hakkında konuşup konuşamayacakları konusunda karışık mesajlardan sonra Apple, çalışanlarına kazandıkları para, çalışma saatleri veya çalışma koşulları hakkında konuşmakta özgür olduklarını söyledi.

Cumartesi günü NBC News, teknoloji devinin dahili sitelerinden birinde yayınlanan personele bir notta bu sorunlar etrafındaki tutumunu netleştirdiğini bildirdi. Apple'ın ücret eşitliğinin şirkette bir sorun olmadığı konusundaki ısrarına ve bu konudaki çalışanların eylemlerine karşı direncine rağmen, maaşlar ve iş koşulları hakkında konuşmak federal yasalarla korunmakta.

Apple çalışanları maaşlarını açıkça tartışabilir

NBC'ye göre, şirketin ABD'deki yaklaşık 80.000 maaşlı ve saatlik çalışanı, notun yayınlandığı dahili siteye erişebiliyor. Notta, "Politikalarımız, çalışanların ücretleri, saatleri veya çalışma koşulları hakkında özgürce konuşmalarını kısıtlamaz" denildi.

Ağustos ayında Apple'ın baş yazılım mühendisi Cher Scarlett, Gizmodo'ya şirketin çalışanlar arasında bir ücret şeffaflığı anketi yapma çabasını engellediğini söyledi. O sırada şirket, anketlerin çalışan verilerinin uygunsuz bir şekilde toplandığını dile getirdi.

Scarlett, Apple'ın eylemleri hakkında Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB), şirketin "korunan uyumlu faaliyet organizatörlerinin istismar ve taciz edilmesini sağlayan zorlayıcı ve baskıcı faaliyetlerde bulunduğunu" iddia ederek şikayette bulundu.

Ayrıca şirket, Apple'ın Slack kullanım şartlarını karşılamadığını iddia ettiği için ücret eşitliği konusuna ayrı bir Slack kanalını yasakladı. Ancak oyun, köpekler ve iş şakaları gibi konularda diğer kanalların kullanılmasına izin verdi. Bu arada Eylül ayında Apple, aktivistlerin ve hissedarların, çalışanların istihdam koşulları hakkında konuşabileceklerini açıkça belirtmek için iş sözleşmelerini düzenleme talebini reddetti.

Son günlerde Scarlett, detayları kamuoyuna açıklanmayan Apple ile bir anlaşmaya vardıktan sonra NLRB şikayetini geri çekti ve şirketten ayrıldığını söyledi.

Apple CEO'su 2020'de ne kadar kazandı?

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın SEC'e sunduğu 2020 vekalet beyanına göre 2020'de 14 milyon dolardan fazla maaş kazandı. Cook, performans için verilen teşviklerden 10.731.000 dolara ek olarak 3.000.000 dolarlık temel maaş aldı.

Cook ayrıca toplam 14.769.259 dolara ek "diğer tazminat" olarak 1.038.259 dolar aldı. Buna 17.100 dolar dönem hayat sigortası, 115.385 dolar tatil, 470.246 dolar tutarında güvenlik masrafları ve 432.564 dolar kişisel hava yolculuğu masrafları dahil.