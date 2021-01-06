Apple CEO'su Tim Cook'un Kazandığı Para Belli Oldu

Apple CEO'su Tim Cook kazancı ile gündemde. Apple CEO'su Tim Cook ne kadar kazanıyor? Tim Cook'un 2020 yılında ne kadar para kazandığı gün yüzüne çıktı. Gelin hep beraber detaylara göz atalım.

Apple CEO'su Tim Cook Ne Kadar Kazanıyor?

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın SEC'e sunduğu 2020 vekalet beyanına göre 2020'de 14 milyon dolardan fazla maaş kazandı. 14 milyon dolar şu anki kur ile 102.921.000,00 TL'ye tekabül ediyor. Cook, performans için verilen teşviklerden 10.731.000 dolara ek olarak 3.000.000 dolarlık temel maaş aldı.

Apple'ın performansı, net satışlar ve işletme geliri için hedeflenen performans hedeflerini aştı ve Cook ile diğer Apple yöneticileri için daha fazla ödeme yapıldı.

Cook ayrıca toplam 14.769.259 dolara ek "diğer tazminat" olarak 1.038.259 dolar aldı. Buna 17.100 dolar dönem hayat sigortası, 115.385 dolar tatil, 470.246 dolar tutarında güvenlik masrafları ve 432.564 dolar kişisel hava yolculuğu masrafları dahil.

Apple, güvenlik nedeniyle Cook'un özel bir uçak kullanmasını şart koşmakta. Bu yüzden Tim Cook özel uçak ile seyahat yapmakta.

Tim Cook, 2019'da 11,5 milyon dolar kazandı ve Apple'ın teşvik planı tazminatı kapsamında daha az para aldı. Cook'un 2020 tazminat paketi, hisse senedi avantajlarını içermiyor. Cook Eylül'de 2025'e kadar Apple'ın CEO'su olarak kalmasını sağlamak için 100 milyon dolardan fazla sınırlı hisse senedi aldı. Cook ayrıca Ağustos 2020'de Apple hisselerinden 131,7 milyon dolarlık satış yaptı.

Sizler Apple CEO'su Tim Cook'un kazandığı para hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

2021'de Tanıtılacak Apple Ürünleri Sızdırıldı

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2021'de tanıtacağı ürünler hakkında bir bilgi verdi. 2021'de iPhone dışında hangi ürünleri tanıtılacağı merak ediliyor. Kuo'ya göre Apple'ın nesne takip cihazı AirTags modelini bu yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

Dört gözle beklenen bir diğer yeni Apple ürünü de Apple Glass. Şirketin Artırılmış Gerçeklik tabanlı akıllı gözlükleri ne zaman tanıtacağı henüz belli değil. Daha önce Kuo, Apple'a 2022'den önce böyle bir cihazı piyasaya sürmesi için çağrıda bulundu. Ancak Kuo şimdi gözlüklerin önümüzdeki yıl piyasaya çıkabileceğini söylüyor. Kuo, Google Glass'ın bir tüketici cihazı olarak başarılı olamamasına rağmen Apple, Google'ın yaptığı hatalardan kaçınabileceğine inanıyor.