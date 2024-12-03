Apple Çalışanları Şirkete Dava Açtı: "Telefon ve Bilgisayarlarımız Siber Yazılımlarla İzleniyor"!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çoğunlukla duyurduğu yeni inovasyonların yanı sıra zaman zaman ilginç iddialarla da gündeme geliyor. Ünlü şirket son olarak, şahsi cihazlarının firma tarafından izlenmesi nedeniyle bir çalışanı tarafından dava edildi.

Firmanın reklam teknolojisi bölümünde çalışan bir çalışanın açtığı davaya göre, Apple çalışanlarından kişisel cihazlarına gizlilik kurallarını ihlal eden bazı özel yazılımlar indirmesini talep ediyor.

Apple, Çalışanların Şahsi Cihazlarını İzlediği Gerekçesiyle Dava Edildi

Davacının açıklamalarına göre dev firma, Apple'da göreve başlayan çalışanların şahsi telefon ve bilgisayar gibi cihazlarına dosyalara ve iCloud'daki verilere erişimi mümkün kılan bit tür özel yazılım indirmeye zorluyor. Mahkeme, henüz yeni başlayan dava sürecinde herhangi bir karar vermedi.

Aktarılanlara göre Apple, çalışanlarının iş saatlerinde Apple marka cihazlar kullanılmasını talep ediyor. Öte yandan firma tarafından çalışanlara kullanılması için verilen cihazların kısıtlı olması nedeniyle birçok çalışanların mesai saatleri içerisinde de kendi cihazlarını kullandığı veya en azından işteki ürünlerin kişisel iCloud hesaplarına bağladığı bildiriliyor.

Tam da bu noktada Apple'ın kimilerine göre gizlilik kurallarını ihlal eden uygulaması başlıyor. Firma, şahsi cihazlarını kullanmak isteyen çalışanların Apple’ın cihazda veya iCloud’da saklanan her şeye erişmesine izin veren bir yazılımın yüklenmesini talep ediyor. Tartışmaların odağındaki konu ise söz konusu yazılımın mesai saatleri dışında da cihazların izlenmesini mümkün kılması.

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