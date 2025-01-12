Tim Cook, Apple İçin İşlerin İyi Gitmediği 2024 Yılında Paraya Para Demedi: İşte Bir Yıldaki Toplam Kazancı!

Çoğu ABD merkezli olan büyük teknoloji firmalarının CEO'ları, oldukça yoğun bir çalışma temposuna sahip oldukları gibi aynı zamanda diğer yöneticilere kıyasla daha sık kamera önüne geçebiliyorlar. Tahmin edersiniz ki böyle bir iş modelini kaldırabilen kişiler, sadece bir senede bile büyük bir servetin sahibi olabiliyorlar.

İşte uzun bir süredir teknoloji dünyasında faaliyet gösteren Apple'ın CEO'su Tim Cook bu insanların başında geliyor. Ünlü yönetici, son olarak firmanın pek de iyi günler geçirmediği 2024 yılında elde ettiği toplam bireysel kazanç ile sosyal medyada gündem oldu.

Tim Cook, 2024 Yılı Boyunca 74.6 Milyon Dolar Kazanç Sağladı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce her sene başında yayınladığı yıllık temsilci dosyasını kamuoyuyla paylaştı. Dosyada göze çarpan önemli husulardan biri ise Tim Cook'un 2024 yılı içerisinde elde ettiği toplam gelirdi. Dosyaya göre, şirketin CEO'su yıl boyunca tam tamına 74.6 milyon dolar kazanç sağladı.

Bu rakam, Cook'un 2023 yılında kazandığı 63.2 milyon dolara kıyasla yüzde 18 oranında daha fazla gelir elde ettiğini gösteriyor. Ünlü yöneticinin kazancını kalemlere ayırdığımızda, 3 milyon dolar temel maaş, 58 milyon dolarlık hisse senedi ödülleri, 12 milyon dolar performans bonusları ve 1.5 milyon dolarlık diğer tazminatlardan oluşan bir tabloyla karşılaşıyoruz.

Tim Cook'un 2024 gelirleri aslında Apple için de yılın nasıl geçtiğini özetleyebilecek nitelikte. Zira şirket, her ne kadar diğer senelere kıyasla daha çok eleştirilmiş olsa da Cook için başlangıçta belirlenen 59 milyon dolarlık hisse ödülünün yıl sonunda daha çok artması Apple'ın bu yıl piyasalarda başarılı bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Yine de CEO'nun Apple hisseleri sayesinde 2022 yılında 99 milyon dolarlık kazanç elde ettiğini de belirtelim.

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