Microsoft CEO'su Maaşına Yüzde 63 Oranında Zam Aldı: İşte Adeta Dudak Uçuklatan Yeni Kazancı!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft'un uzun süredir CEO pozisyonunda görev yapan Satya Nadella'nın 2024 yılında şirket üzerinden elde edeceği kazanç gündeme geldi. Ünlü CEO son olarak, 2024 mali yılı için alacağı tazminat, hisse senedi ödüllerinin de desteğiyle yüzde 63 gibi dudak uçuklatan bir oranda arttı. Detaylar haberde.

Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın 2024 Maaşı 79.1 Milyon Dolara Ulaşarak Rekor Kırdı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kısa bir süre önce CEO'su Satya Nadella'nın 2024 yılı maaşına önemli bir oranda zam yaptı. Şirket, CEO'nun bu mali yıl alacağı ücreti yüzde 63 oranında artırarak, 79,1 milyon dolara yükseltti. Büyük bir kısmını hisse senedi ödüllerinin oluşturduğu bu maaşa gelen zamın arkasında ise, şirketin piyasa değerinin 3 trilyon dolar sınırını aşması yatıyor.

Nadella yönetimindeki Microsoft'un hisseleri, 2024 mali yılı içerisinde yaklaşık yüzde 31 oranında artış yaşadı. Şirketin geçtiğimiz yıllardan itibaren OpenAI işbirliğiyle gerçekleştirdiği yapay zeka projeleri, piyasa değerinin bu denli artmasının birincil nedeni olarak görülüyor. Öte yandan bu artış CEO Nadella'nın ücretine de büyük oranda yansıdı.

Geçtiğimiz yıl şirket üzerinden 48.5 milyon dolar kazanan Nadella, 2024 yılında hisse ödülleri ve mali yıl için belirlenen tazminatlarla beraber maaşına yaklaşık 30.5 milyon dolar eklemeyi başardı. CEO bununla birlikte yıl içinde yaşanan bir dizi siber saldırı için kendisini sorumlu tutarak Microsoft'un belirlediği kazançtan 5.5 milyon dolar indirim uygulanmasını istedi.

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