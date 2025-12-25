Apple CEO’su, Parasını Ayakkabıcıya Yatırdı!

Zaman zaman teknoloji şirketlerinin ve bu firmaların liderlerinin kendi alanlarının dışına çıkarak farklı sektörlerde yatırım yaptıklarını görüyoruz. Apple CEO’su Tim Cook ise bunun son örneği oldu. Teknoloji dünyasının önde gelenleri arasında yer alan Cook, dikkat çekici bir adım atarak dev spor giyim markası olan Nike’tan hisse satın aldı. Bu hamle yatırım dünyasını hareketlendirdi. İşte detaylar!

Tim Cook, Nike Hissesi Aldı

Kısa süre önce yayımlanan resmi bir rapora göre Tim Cook, yönetim kurulu üyesi olduğu Nike’ın 50 bin adet B sınıfı hissesini satın aldı. Hisse başına ortalama 58,97 dolar ödeyen Apple CEO’su, böylece yaklaşık 2,95 milyon dolarlık yatırım yapmış oldu. Bu alımla birlikte Cook’un toplam Nike hissesi 105 bine ulaştı. Zira daha önce de şirkete yatırım yapmıştı.

Nike hisseleri Cook’un bu yatırımı sonrası yükselişe geçti ve yüzde 2 ila 5 arasında artış gösterdi. Son dönemlerde hisse fiyatlarında düşüş yaşayan şirket, bu hareketle bir miktar toparlanma yaşadı. Buna göre ünlü iş insanının bu alımı, yatırımcılar için hem güven sinyali hem de şirketin uzun vadeli potansiyeline duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uyarı: Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.