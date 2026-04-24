Realme'nin 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefonu Yolda! AMOLED Ekranı Var

Bütçe dostu Android telefon Realme 16T 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefon, yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Cihazda ayrıca sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak.

Realme 16T 5G'nin SIRIM Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Realme 16T 5G, RMX5268 model numarası ile birlikte SIRIM sertifikası aldı. Böylece telefon önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu sertifika, telefonun güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. SIRIM sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına da geliyor.

Realme 16T 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç civarı

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme 16T 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonunda sekiz çekirdekli orta sınıf bir işlemci bulunacak. Bu işlemcinin ismi henüz açıklanmadı ancak Realme 15T'de Dimensity 6400 Max işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından Dimensity 6400 Max, PUBG Mobile'ı ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 108 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 6400 Max'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, donanımı çok zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştıracaktır. Bu arada Dimensity 6400 Max, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha yüksek hızda çalışıyor ve daha yüksek verimlilik sunuyor. İşlemcilerde yüksek verimlilik, pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor.

Realme 16T 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme 16T 5G'nin ekranı 6,5 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menülerde gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Realme 15T'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hıız ve 4000 nit maksimum parlaklık mevcut. Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda Realme 16T 5G, 4000 nit civarında bir parlaklığa sahip olabilir. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Realme 16T 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16T 5G'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 B RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme 15T, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Realme 16T 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Realme 15T satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 16T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Realme 16T 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Realme 15T'nin 25 bin rupi civarında bir fiyat ile satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 11 bin 933 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Realme 16T 5G'nin bütçe dostu telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun orta sınıf işlemci sayesinde hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.

AMOLED ekran, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor. Cihazın ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacağını da belirteyim. Ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı çok net şekilde hissetmiştim.