Xiaomi'den 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

Xiaomi, yeni bir amiarl gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 17 Max isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5X

16 GB'a kadar LPDDR5X Depolama: 1 TB'a kadar UFS 4.1

1 TB'a kadar UFS 4.1 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj desteği sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 17'de 6.330 mAh batarya kapasitesi ve 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut.

Xiaomi 17 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 17 Max'te Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Yani sorunsuz bir oyun deneyimi elde edilecek.

Söz konusu işlemci daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada OLED'in siyahları derin siyah olarak sunduğunu ve çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Xiaomi 17'de 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurduğumda yeni telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor.

Xiaomi 17 Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17 Max'te 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Yeni amiral gemisinin ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydedebilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 17'de ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max'in 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatelri üzerinde toplayan Xiaomi 17 ise 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu saıtlıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17 Max'in de Türkyie'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Xiaomi 17 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 şu anda 74 bin 999 TL'ye satılıyor. Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17'den daha yüksek çözünürlüklü kameraya ve daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 17 Max'in en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazın ayrıca kısa sürede şarj olacağını da belirteyim.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebillirim. Bunun sebebi ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmması yani siyahların tam anlamıyla siyah olarak gösterilmesi. Bu arada yüksek çözünürlüklü üçlü arka kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebileceğini düşünüyorum.