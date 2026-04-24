Messenger'ın Popüler Özelliği WhatsApp'a Geliyor! Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

Meta’nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için geçtiğimiz günlerde web sürümüne özel sohbet temaları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise şirketin mobil kullanıcılar için geliştirdiği yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. Pek çok uygulamada karşımıza çıkan baloncuk desteği, WhatsApp’a da geliyor. İşte yeniliğin detayları...

WhatsApp'a Sohbet Baloncukları Geliyor! Ne İşe Yarayacak?

Daha önce Facebook Messenger kullandıysanız sohbet baloncuklarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Ekranın bir köşesinde küçük bir simge gibi görünür. Bu baloncuklara dokunduğunuzda ise ilgili sohbete anında erişebilirsiniz. Messenger’da oldukça sevilen bu özellik şimdi WhatsApp için de yolda. Şirket, Android kullanıcıları için test sürecini başlattı.

WhatsApp’ın yeni özelliklerini erkenden ortaya çıkarmasıyla bilinen WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre bir kişi veya gruptan yeni mesaj aldığınızda ekranda bir baloncuk belirecek. Bu baloncukta ilgili kişi veya grubun fotoğrafı yer alacak.

Baloncuğa dokunduğunuzda ise doğrudan sohbet ekranına ulaşabileceksiniz. Ancak bu noktada WhatsApp'ın tamamen açılmayacağını söyleyelim. Bunun yerine basit bir sohbet arayüzü görüntülenecek. Böylece uygulamayı baştan açmadan mesajları okuyabilecek ve hızlıca yanıt verebileceksiniz. Kısacası bu özellik, kullanıcı deneyimini daha akıcı hâle getirecek.

WhatsApp İçin Sohbet Baloncukları, Hangi Platformlara Sunulacak?

Android tarafında sohbet baloncuklarını göstermek için zaten hazır bir sistem altyapısı bulunuyor. Bu nedenle özelliğin Android kullanıcılarına sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak iOS tarafında benzer bir sistem yer almadığı için burası biraz belirsiz.

WhatsApp İçin Sohbet Baloncukları Ne Zaman Yayınlanacak?

Özellik şu anda Android platformunda test aşamasında görünüyor. Kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak şirketin önümüzdeki birkaç hafta içinde bu yeniliği yayınlaması muhtemel görünüyor. Yine de kesin bilgi için WhatsApp’tan gelecek resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

Editörün Yorumu

WhatsApp’ın bu yeni özelliği büyük bir devrim yaratmayacak olsa da yine de hoşuma gitti. Sonuçta günlük kullanımda ciddi bir kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. Daha önce Facebook Messenger’da da benzer bir özellikle karşılaşmıştım. Ancak zaman zaman sinir bozucu olabiliyordu çünkü yeni mesaj gelmese bile ekranda baloncuk görünmeye devam ediyordu. Umarım WhatsApp'da da böyle bir sorun olmaz.