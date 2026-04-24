Google'ın Güçlü İşlemcili Katlanabilir Telefonu Yolda!

Google'ın bu yılın yaz aylarında tanıtmaya hazırlandığı Pixel 11 Pro Fold modeli için geri sayım başladı. Son gelişmeler Android 17 beta sürümü içerisinde katlanabilir telefonla ilgili bazı bilgilerin test edildiğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Google Pixel 11 Pro Fold'un Renk Opsiyonları Android 17 Beta'da Tespit Edildi

Android 17 beta sürümünde Google Pixel 11 Pro Fold modeline ait olduğu düşünülen Pine ve Midnight kod adlı duvar kağıtları ortaya çıktı. Bu detaylar telefonun renk seçenekleri hakkında önemli ipuçları veriyor diyebiliriz. Bunu biraz daha açarsak Pine kod adının yeşil tonlarına, Midnight'ın ise daha koyu ve muhtemelen siyaha yakın bir renge karşılık geldiği söyleniyor.

Google Pixel 11 Pro Fold Özellikleri Neler Olacak?

Google Pixel 11 Pro Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google Pixel 11 Pro Fold modelinde 8 inç boyutlarında bir ana ve 6,4 inç boyutlarında bir kapak ekranı mevcut olacak. Bu ekranlar 120Hz yenileme hızlarını destekleyecek ve OLED teknolojisine sahip olacak.

Yüksek yenileme hızı sayesinde kullanıcılar menüler arasında gezinirken ve web sayfalarını kaydırırken son derece akıcı bir deneyim yaşayabilecek. Öte yandan OLED ekran teknolojisi siyahları gerçeğe çok yakın bir şekilde gösterebilecek. Bununla birlikte diğer renkler de oldukça canlı bir şekilde görünebilecek.

Karşılaştırma yapacak olursak geçen yıl satışa çıkan Pixel 10 Pro Fold modelinde de benzer özelliklere yer verilmişti. Yani katlanabilir telefon ekran tarafında selefine benzer bir ekran deneyimi sunacak.

Google Pixel 11 Pro Fold İşlemcisi Ne Olacak?

Modelde Google'ın kendi üretimi Tensor G6 yonga setine yer verilecek. Şu an için bu işlemci tanıtılmadı fakat geçmiş sızıntılara göre bir adet 4.11 GHz, dört adet 3.38 GHz ve iki adet 2.65 GHz hızında çalışan çekirdeklere sahip olacak.

Tensor G6 çipinin 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilmesi bekleniyor. Bu da 3 nm tabanlı yonga setlerine kıyasla daha az ısınacağı ve daha yüksek performans sunacağı şeklinde yorumlanabilir.

Maalesef şu an için oyun performansına dair spesifik bir yorum yapmak doğru olmaz. Fakat önceki nesil Tensor G5 işlemcisi Genshin Impact oyununda 40 FPS ve PUBG Mobile yapımında ise 60 FPS performans verebiliyordu. Tensor G6 daha güçlü olacağından oyun performansında daha üst seviye bir performans sunacak.

Google Pixel 11 Pro Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Google'dan şu ana dek resmi bir açıklama gelmese de Pixel 11 Pro Fold'un ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bu etkinlikle beraber cihazla ilgili tüm detayları resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Bununla birlikte Google, Pixel modellerini Türkiye’de doğrudan satışa sunmuyor. Bu nedenle henüz resmi bir açıklama gelmese de Pixel 11 Pro Fold'un Türkiye’de satışa çıkma ihtimali oldukça düşük diyebiliriz.

Google Pixel 11 Pro Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Google Pixel 10 Pro Fold 1.799 dolarlık (80.100 TL) bir fiyat etiketine sahipti. Pixel 11 Pro Fold'un işlemci gibi detaylarda daha iyi olacağını düşündüğümüzde çok yüksek ihtimalle 1.899 dolarlık (85.500 TL) bir fiyatla satılacağını söyleyebiliriz. Bu da Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 174.140 TL'lik bir meblağa denk geliyor.

Editörün Yorumu

Google Pixel 11 Pro Fold güçlü teknik özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek diyebilirim. Burada benim en çok dikkatimi çeken detay Google Tensor G6 yongası oldu. Bence şirket bu işlemciyle birlikte akıllı telefonlarına seviye atlatacak.