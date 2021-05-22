Çalışanlar, Apple CEO'su Tim Cook'u Filistin'i Desteklemeye Çağırdı

Apple bünyesindeki çalışanlardan Apple CEO'su Tim Cook'a Filistin'i destekleme çağrısı yapıldı. Yakalşık 1000 çalışan, Cook'a şirketin Filistin halkını desteklediğini gösteren bir kamuoyu açıklaması yayımlaması için imza topladı.

Apple CEO'su Tim Cook, Filistin'i Desteklemeye Davet Edildi

Perşembe günü The Verge'ün aktardığı bilgilere göre yaklaşık bin Apple çalışanı, şirketin CEO'su olarak görev yapan Cook'a Apple'ın Filistin halkını desteklendiğini gözler önüne seren bir açıklama yapması için imza toplama yoluna başvurdu.

Apple Muslim Association (AMA), habere göre tekrar ve tekrar hayal kırıklığına uğradıklarını çünkü bir kez daha güç ve nüfuz bakımından varlıklı olanların ya sessiz kalmayı seçtiğini ya da her iki tarafa da aynı şekilde baktığını söyledi. Apple çalışanları, şirketin her iki tarafa da aynı şekilde bakmasının yanlış olduğunu vurgularken Filistin halkının yaşadığı acının bitmesi gerektiğini ileri sürdü.

Apple, konu hakkında şirkete yöneltilen yorum talebine herhangi bir şekilde yanıt vermedi. Çalışanlar mektubu İsrail'in 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 232 Filistinlinin öldürüldüğü büyük şiddetin görüldüğü olayların ardından imzaladı.

Perşembe günü İsrail ve Hamas arasında ateşkes ilan edildi. Uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in saldırılarını bir savaş suçu olduğunu belirtirken Filistinlilere yapılan zulmü kınamıştı. İsrail'in Filistinlileri Doğu Kudüs'ten çıkarma çabaları ve İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki baskısı gerginliği tırmandırmıştı.

Çalışanların bir amaç doğrultusunda imza toplamasına Apple'da ilk kez rastlanmıyor. The Verge'e göre Apple geçen hafta Antonio García Martínez'i işe aldığı için .000'den fazla çalışan Martínez'in geçmişte kadın düşmanlığı ve ırkçılık üzerine yorumlar yaptığını gerekçe göstererek yine imza toplamıştı. Apple, çalışanların imza toplamasının üzerinden birkaç saat sonra García Martínez'in şirketten ayrıldığını duyurmuştu.

Google Çalışanları da CEO'yu Filistin'i Desteklemeye Davet Etmişti

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Google çalışanları, Google CEO'sunu İsrail ordusunun Gazze bombardımanı eylemlerini kınamaya ve Filistinlileri desteklemeye çağırdı. Çalışanlar, aktarılan bilgilere göre Google Doküman'a yüklenen şirket içi mektupla CEO Sundar Pichai'den İsrail ordusu tarafından Filistinlilere verilen zararın tanınması da dahil olmak üzere saldırıları alenen kınamasını istedi.