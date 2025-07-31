Apple iPhone Serisine Okkalı Bir Zam Yolda! (Bir Tanesi Hariç)

Apple, birkaç ay önce yürürlüğe giren yeni vergi tarifelerinin baskısına daha fazla dayanamadı ve fiyat politikasında değişikliğe gitmeye karar verdi. Bildiğiniz üzere Çin'de üretilen ürünler için şirketlerden talep edilen %20'lik bir gümrük vergisi bulunuyor. Bu doğrultuda gelen bilgilere göre, prototipleri yeni ortaya çıkan iPhone 17 serisi, fiyat artışından nasibini alacak ancak serideki bir model, yine aynı fiyattan satışta olacak.

Yeni iPhone 17 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Özellikle Çin'de üretilen iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, tarife nedeniyle doğrudan etkilenecek ama donanımı düşük olan iPhone 17 modellerinde fiyat artışı olması beklenmiyor. Üst segment modeller için ise 50 dolarlık bir fiyat artışı söz konusu olacak. Giriş seviyesi iPhone 17 modelinin ise $799 (₺66.000) olarak kalacağı söylendi. Bu senaryoya göre yeni iPhone 17 fiyatları tahmini olarak şöyle:

iPhone 17 799 dolar (aynı kaldı) ₺66.031,84 iPhone 17 Slim 999 dolar ₺82.560,42 iPhone 17 Pro 1.099 dolar ₺90.824,72 iPhone 17 Pro Max 1.299 dolar ₺107.353,34

Apple şimdiye kadar üretim maliyetleri konusunda resmi olarak bir açıklama yapmamıştı. Yani vergi tarifelerini iPhone kullanıcılarından kesmek gibi bir düşünceleri olmadı. Şimdi ise resmi olarak tarife bedelleri direkt olarak tüketici faturasına yansıyacak.

Apple Vergilerden Muaf Olsa Bile Fiyatlar Düşmeyecek

Donanım parçalarının her geçen gün daha yüksek bir noktaya konumlandırılması ve üstüne gelen vergi tarifeleri, piyasadaki sayısız akıllı telefon üreticisini olumsuz yönde etkilemiş durumda. Dolayısıyla üretim sürecinde belli başlı politika değişiklikleri yapmak, şirketlerin almaktan kaçamayacağı bir önlem haline geldi.

Apple, vergilerden kendini muaf tutmak adına üretim lokasyonunu Çin'den Hindistan'a çekmek istiyordu. Üstelik bu planlar uzun süredir gündemdeydi ancak buna rağmen somut bir adım atılamadı. Çünkü ileri düzey donanım talebini karşılayabilecek tek ülke Çin. Sonunda üretimi Hindistan'a çekerek vergilerden muaf olsa bile ya daha düşük donanım aynı fiyata satılacak, ya da Çin'e bağlılık sürdüğü için fiyatlar yükselmeye devam edecek.