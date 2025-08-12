"Replika" iPhone 17'ler Gerçeğinden Önce Satışa Çıktı

Apple, merakla beklenen iPhone 17 serisini eylül ayında düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Apple'ın yeni telefonlarında kamera adası ve logo konumu gibi pek çok tasarımsal değişiklik olacak.Yani yeni iPhone 17 serisi, iPhone 16 ya da iPhone 15 serisinden gözle görülebilir şekilde farklı olacak. Bu durumu fırsat bilen sahte telefon üreticileri ise harekete geçti. "Çakma" iPhone 17'ler, gerçeğinden önce satışa çıktı.

Sahte iPhone 17 Pro Max, Gerçeğinden Önce Satışa Çıktı

Daima Apple'ın iPhone'larda sunduğu görüntüyü taklit etme konusunda başarılı olan Çinli "akıllı telefon üreticileri" bir kez daha kolları sıvadı. Apple'ın gelecek ay tanıtacağı iPhone 17 serisi hakkındaki sızıntılardan ilham alarak piyasaya önce sahtesini sürdüler. Ortaya çıkan bilgilere göre sahte iPhone 17'ler Çin başta olmak üzere pek çok ülkede görülmeye başladı.

Belirtmekte fayda var ki bu tarz telefonlar ülkemizde de uzun zamandır satılıyor. Hatta sık sık sahte ile arasında bir fark varmış gibi "replika iPhone" adıyla pazarlandığını görebilirsiniz. Her ne kadar görünüşleri ilk bakışta orijinali ile aynı olsa da başka hiçbir şeyi gerçeği ile aynı ya da yakın değil.

Bu "replika iPhone 17" modeline baktığımızda ise benzer bir durum bizleri karşılıyor. Tasarım şu ana kadar sızdırılana oldukça benziyor özellikle de arka tarafta. Ancak ön tarafa dikkatli bakıldığında çerçevelerin standart iPhone'lara göre oldukça kalın olduğunda ve çene olarak adlandırılan alt kısımda daha büyük olduğunu görüyoruz.

"Replika iPhone 17'nin ana ekranı iOS gibi görünmesine rağmen bu sadece Android telefonlara yüklenebilen bir tema. Gerçekte cihaz Android işletim sistemi kullanıyor. Ki bunlar sadece fotoğraftan görünenler. Eğer içini açma şansınız olursa çok daha fazlasını görebilirsiniz.

Sahte iPhone 17 Pro Max muhtemelen renk ve parlaklık konusunda hayal kırıklığı yaratan bir LCD ekran, oldukça zayıf bir işlemci, düşük kapasiteli bir RAM ve yıllardır bir fabrikanın deposunda bekleyen kalitesiz batarya kullanıyor. Ayrıca sahip olduğu "üçlü kamera" sistemindeki kameraların da muhtemelen sadece bir tanesi gerçek.

Sıkça Sorulan Sorular

Replika iPhone ile Sahte iPhone Arasındaki Fark Nedir?

"Replika" ve "sahte" iPhone arasında hiçbir fark yok. Her ikisi de eşit seviyede kalitesiz ve sundukları tek şey gerçek iPhone'a benzer bir görünüm. Kullanıcılara ikisinin farklı olduğunu söyleyen reklamler sizi kandırmayı amaçlıyor.

Replika iPhone Alınır mı?

Replika iPhone, size kesinlike gerçek bir deneyim sunmaz ve bu nedenle alınmaz. Kamera ya da genel performansın orijinali ile aynı olduğunu iddia eden reklamlar sizi kandırmayı amaçlıyor ve videolarda gerçek iPhone'u göstererek size replika diyorlar.

iPhone 17 serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Kesin tarig belli değill ama iPhone 17 serisi önümüzdeki ay düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak ve çıktığı zaman hiç de ucuz olmayacak. Bu nedenle size gümrüğe takılan iPhone'lar diyerek satılan ucuz telefonlara da inanmayın.