Apple Cihazlarının Daha Akıllı Olması Üzerine Çalışıyor!

Gelişen teknolojiyle birlikte Apple, akıllı cihazlarımızın sınırlarını zorlayan iki önemli yeniliği duyuruyor. İlk olarak, yapay zeka ve bellek sorununa getirdikleri çözümle, kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyorlar.

Akıllı cihazlarımızın özellikleri artık sadece komutları yerine getirmekle kalmayacak. Apple'ın araştırmacıları, büyük dil modellerinin bellek talebini karşılamak için flaş bellek ve DRAM arasında veri transferi sağlayan bir yöntem geliştirdi.

Bu sayede, iPhone 15 gibi belleği sınırlı telefonlar dahi daha büyük yapay zeka programlarını çalıştırabilecek. Apple'ın telefonlarında kullanılan belleği iki katına çıkaran, CPU işlemlerini %500 hızlandıran ve GPU işlemlerini 25 kat daha hızlı yapan bir dizi teknik içeriyor.

Bu, özellikle bellek sınırlı ortamlarda daha gelişmiş büyük dil modellerini kullanma imkanı sağlayarak, uygulama ve erişim alanını genişletiyor.

HUGS Programı İle 30 Dakikada Gerçekçi Avatarlar!

Bununla da bitmiyor Apple, "HUGS: Human Gaussian Splats" adlı programla animasyon dünyasında çığır açıyor. Bu program, tek bir lensle çekilen kısa videoları kullanarak 30 dakika içinde gerçekçi dans eden avatarlar yaratıyor.

Geleneksel avatar oluşturma programlarının aksine, birden çok kamera görüntüsüne ihtiyaç duymadan bu yenilikçi programla animasyon üretim süresi önemli ölçüde azalıyor.

Yapay zeka ve bellek çözümü, akıllı cihazların sınırlarını aşmasını sağlarken, HUGS programı da kısa sürede etkileyici animasyonlar yaratma imkanı sunuyor.

Takipte kalın, çünkü Apple'ın gelecekteki inovasyonları, teknoloji dünyasını daha da heyecanlandırmaya devam edecek!