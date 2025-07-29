Rekabet Kızışıyor! Apple'dan Beklenmedik Büyüme

Apple, son dönemlerde Asya'nın en büyük pazarlarından Çin'de düşüşte seyrediyordu. Son gelen bilgilere göre firma, bu yılın ikinci çeyreğinde nihayet tek haneli de olsa bir büyüme yaşadı. Teknoloji pazar araştırma şirketi tarafından paylaşılan verilere göre kaç adet iPhone satıldığı da gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar...

Apple, Çin Pazarında Tekrardan Büyümeye Geçti

Her çeyrekte teknoloji devlerinin pazar performansını değerlendiren Canalys, 2025'in ikinci çeyreğine dair raporunu yayınladı. Rapora göre Apple, 2024’ün sonundan bu yana gerilediği Çin pazarında nihayet toparlanma sinyalleri verdi. iPhone satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 10,1 milyon adede ulaştı. Bu performansa göre Apple, Çin akıllı telefon pazarının yüzde 15’ini elinde tutuyor.

Ancak Apple, bu artışa rağmen Çinli rakipleri karşısında geride kalmaya devam ediyor. Özellikle Huawei, yüzde 15’lik yıllık büyümeyle 12,2 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirerek yüzde 18 pazar payıyla zirvede yer aldı.

Xiaomi, bu çeyrekte bir miktar gerilemiş olsa da halen Apple’dan önde. Aynı şekilde vivo ve OPPO da ABD'li şrketin önünde yer almaya devam ediyor. Canalys’in verilerine göre firma, Çin’de en son 2023’ün dördüncü çeyreğinde lider konumdaydı. Ancak özellikle Huawei’nin stratejik adımları sonrası rekabet çok daha sert bir hal aldı. Bu da pazar paylarını etkiledi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, tekrardan liderlik koltuğuna oturabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.