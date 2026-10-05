Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar Belli Oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni bir rapor paylaştı. Böylece Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Togg'un iki otomobili, ilk üçe girerek önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Tesla, Kia, Volvo, Hyundai ve Mercedes-BEnz dahil olmak üzere pek çok markanın otomobilleri de bulunuyor.

Türkiye'de Eylül 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 4.237 adet Togg T10F: 2.455 adet Tesla Model Y: 1.725 adet Kia EV2: 809 adet Volvo EX30: 532 adet Kia EV3: 479 adet Hyundai Ioniq 5: 470 adet Volvo EX40: 452 adet Mercedes-Benz GLC: 359 adet Skoda Elroq: 343 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 4 bin 237 satış adedi ile ilk sırada konumlandı. Togg T10F ise 2 bin 2455 satış adedi ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada Tesla Model Y bulunuyor. Bu otomobil, geçtiğimiz ay 1.725 adet satıldı. Bu otomobilleri 809 satış adedi ile Kia EV2 takip etti.

Beşinci sırada 532 satış adedi ile Volvo EX30, altıncı sırada ise 479 satış adedi ile Kia EV3 bulunuyor. Hyundai Ioniq 5'in yedinci sırada yer aldığını belirtelim. Bu otomobilin geçtiğimiz ay 470 adet satıldığı açıklandı. Sekizinci sırada 452 satış adedi ile Volvo EX40, dokuzuncu sırada ise 359 satış adedi ile Mercedes-Benz GLC konumlandı. 10. sırada ise 343 satış adedi ile Skoda Elroq konumlandı.

En Çok Elektrikli Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Eylül 2026)

Togg: 37.426 adet KG Mobility: 10.454 adet Volvo: 8.286 adet Mini: 8.151 adet BYD: 6.807 adet Citroen: 6.327 adet Tesla: 6.093 adet Mercedes-Benz: 6.003 adet Opel: 5.651 adet BMW: 5.217 adet

Togg, Eylül 2026 ve Ocak-Eylül 2026'da Türkiye'de en çok elektrikli araba satan marka oldu. Togg'un Eylül ayında 6 bin 692 adet, Ocak ile Eylül ayları arasında ise 37 bin 426 adet elektrikli araba sattığı açıklandı. KG Mobility ise geçtiğimiz ay 250 adet, Ocak-Eylül 2026 döneminde ise 10 bin 454 adet elektrikli otomobil satarak listenin ikinci sırasında yer aldı.

Üçüncü sırada Volvo bulunuyor. Bu marka, Eylül ayında 1.005 adet, Ocak-Eylül döneminde ise 8 bin 286 adet elektrikli otomobil sattı. Bu markayı Mini takip etti. Mini, geçtiğimiz ay 46 adet, Ocak-Eylül döneminde ise 8 bin 151 adet elektrikli araba sattı. Listede BYD, Citroen, Tesla ve Mercedes-Benz dahil olmak üzere pek çok marka da bulunuyor.

Editörün Yorumu

En çok satılan elektrikli otomobiller listesinin göz önünde bulundurduğumda Togg'un T10X ve T10F'nin çok sevildiğini söyleyebilirim. Togg T10X, Ağustos 2026 tarihinde 2 bin 939 satış adedi ile zirvede konumlanmıştı. Otomobil Eylül ayında da listenin ilk sırasında yer aldı. T10X, geçtiğimiz ay 4 bin 237 adet satıldı. Ağustos ayında 1.947 satış adedi ile ikinci sırada konumlanan T10F, Eylül ayında da bu başarısını devam ettirerek ikinci sırada yer aldı. T10F, Ağustos'ta 2 bin 455 satış adedine ulaştı.